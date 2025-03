玉山論壇聚焦威權主義威脅 促民主社會果斷採取行動

玉山論壇第二天,外交部政務次長吳志中今天於午宴感謝世界各國為台發聲,立陶宛前外交部次長艾德梅納斯表示,威權主義正占上風,民主社會要更果斷採取行動,而台灣是世界的未來,推進民主政治前緣與人權實踐。

第8屆玉山論壇今天進入議程第二天,由外交部政務次長吳志中主持午宴,立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長艾德梅納斯(Mantas Adomenas,另譯:阿頓梅納斯)發表專題演說。

艾德梅納斯指出,蘇聯解體帶給民主國家樂觀前景,但數十年來美國發生911事件、伊拉克戰爭以及俄羅斯最終全面入侵烏克蘭,顯示民主正在走下坡;民主政體有其脆弱之處,必須長期努力才得以維持活躍。

艾德梅納斯說明,威權主義如今正占上風,也看見過往重演,俄羅斯尋求重建蘇聯、中國幻想超級強權地位、近期美國想要回到簡單化、理想化的「美國優先」過往,不再承擔現代國際情勢的複雜性。

艾德梅納斯強調,在此情境下,民主社會必須更積極果斷採取行動,拿回國際議題設定的倡議。他肯定台灣是世界的未來(Taiwan is the place where the futuretakes place),不僅是因新科技,也是新標準創立、民主政治的前緣推進以及人權實踐。

吳志中致詞時則提到,中國軍事能力持續成長,對台脅迫更對台海現況以及印太區域穩定所造成威脅漸增。中國戰機與無人機常態逾越台海中線,共機艦包圍台灣,假訊息操弄和網路攻擊頻繁,也對南海鄰國展開挑釁,與俄羅斯等動盪軸心的獨裁者聯手在全球擴張威權主義。

吳志中談及,儘管面對如此威逼與脅迫,越來越多來自各國的夥伴發聲挺台國際參與、與台深化雙邊經貿關係,以及維持自由穩定的印太,這讓台灣受到鼓勵。他藉此機會向包括美日韓外長等國際友人致謝。

吳志中強調,台灣期待與更多全球民主社會密切合作保護共享價值,對抗威權擴張,並強化彼此互惠連結。