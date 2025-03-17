玉山論壇午宴 蕭副總統：最佳威懾是致力自我防衛

玉山論壇今天登場，副總統蕭美琴主持午宴時表示，台灣須扛起維持和平的責任，而「最好的威懾是致力於自我防衛的社會」；丹麥前總理拉斯穆森則說，歐洲可向台灣尋找靈感、建立社會韌性，台灣是壓力之下誕生的鑽石，將逆境轉化為國際成就。

第8屆玉山論壇於今、明兩天登場，以「新南向+：台灣、印太與新世界」為主題，有來自13國政要、產業界領袖以及專家學者出席。副總統蕭美琴主持午宴，丹麥前總理暨丹麥「民主聯盟基金會」主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）發表專題演說。

蕭副總統致詞時指出，玉山論壇多年來是台灣與新南向政策夥伴的重要平台，如今擴大推動為「新南向政策＋」，成為與世界各國交流的重要機會，今年議程展現各國彼此交織連結的廣度，而台灣民主、自由以及開放的社會已是創意創新基地；台灣向來樂於對科技進步以及全球繁榮做出貢獻。

蕭副總統說，面對如今空前的地緣政治與經濟樣貌，維持印太區域的和平與穩定仍是共同利益，但以規則為基礎的國際秩序遭遇滋擾、危及穩定，這就是台灣尤其感謝國際領導人重申台海和平穩定的原因。

蕭副總統強調，美日領袖以及G7外長近日聲明反對片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，台灣必須扛起維持和平的責任，這對台灣生存以及世界繁榮至關重要，台灣人對追求理想、維持價值鍥而不捨，但台灣同時也務實且實際，「知道最好的威懾是致力於自我防衛的社會」。

蕭副總統說，針對中國挑釁，總統賴清德承諾提高國防預算，並落實國防改革以及國家安全，同時對於混合戰挑戰，賴政府提起全社會國防韌性的倡議，提升台灣在國家安全、經濟穩定、災防以及民主機構的韌性。

蕭副總統表示，台灣身為可信賴的經濟與貿易夥伴，政府致力維持自身不可取代以及不可或缺性，台灣企業也正擴大全球影響力，包括半導體、人工智慧、新世代資通訊、國防安全以及安全監控等五大信賴產業，讓信任與可靠成為台灣的品牌。

拉斯穆森則於演講指出，歐洲長久來蓬勃於俄羅斯便宜的能源、中國便宜的物資以及美國便宜的安全，享受了和平紅利，如今驚覺「自由並非免費」。歐洲必須付出代價做到自我防衛，增加軍費、投資關鍵基礎建設，聚焦社會韌性。

拉斯穆森強調，毫無疑問地，獨裁者正關注烏克蘭情勢並從中學習；台灣儘管在數千公里之外，但從俄羅斯侵略之始就展現對烏克蘭的支持，因為「幫助今天的烏克蘭，就是保護台灣的明天」。

拉斯穆森說，中國的存在是對美國霸權的威脅，而對抗中國最好的方法，是透過盟友間基於共享價值與互相幫助的網絡，而非短期利益交換。

拉斯穆森表示，歐洲必須找到捷克與立陶宛所擁有的骨氣，不再說「台灣的危機不是我們的危機」，因為歐洲強化安全之際，可向台灣尋找靈感、建立社會韌性，台灣是壓力之下誕生的鑽石，將逆境轉為國際成就，並學習台灣的戰略達到威懾。