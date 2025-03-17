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丹麥前總理玉山論壇演說公然疑美 谷立言：川普捍衛和平

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
第八屆「玉山論壇」今天在萬豪酒店舉行，開幕式邀請美國在台協會處長谷立言（圖）出席致詞。記者許正宏／攝影
第八屆「玉山論壇」今天在萬豪酒店舉行，開幕式邀請美國在台協會處長谷立言（圖）出席致詞。記者許正宏／攝影

丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森在玉山論壇開幕式表示，「在（美國總統）川普執政下，我們不再能仰賴白宮」，他反問台灣和烏克蘭要如何看待川普的國際政策觀點；當拉斯穆森在台上火力全開，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言和賴清德總統就在台下坐，谷立言隨後重申川普上台後對世界和平的清晰承諾，以及美國持續支持台灣自我防衛。

谷立言（Raymond Greene）透過演說肯定賴總統近日宣布增加防衛支出、打擊長期存在的中國間諜活動，以及快速且持續將製造產業移出中國的做法；他承諾持續支持台灣自我防禦能力，確保台灣盡速獲得抵禦侵略所需的不對稱戰力，也支持理念相近國家擴大對台灣的投資和往來。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）應邀來台參加玉山論壇，並在開幕式上演說，他在演說時以地緣政治勢力轉變破題，他說，歐洲長期視美國為可靠且值得信賴的夥伴，但川普政府執政下，「我們不再能仰賴白宮」；美國與歐洲國家的關係自今年一月川普上台後發生轉變，川普看待的3個全球權力中心是華府、北京和莫斯科，他詢問，台灣和烏克蘭怎麼看待這件事。

拉斯穆森說，中國國家主席習近平正在關注烏克蘭，民主國家陣營不能對獨裁者送出集體示弱的訊號；歐洲與印太乃至台灣安全息息相關，在這個越發危險的世界，真朋友們越是需要緊密團結。

日本眾議員、日華議員懇談會長古屋圭司（Keiji Furuya）表示，習近平獨裁政權試圖片面改變現狀，加上中國打著國際貢獻的幌子設下隱形債務陷阱，日本將呼籲各國關注危險，也會針對性援助區域發展，還需要持續關注川普政府會如何回應。

谷立言的演說排在拉斯穆森之後，開頭就說，美國非常堅定支持印太區域盟友夥伴，將採取果斷行動來應對威脅，強化經濟韌性和共享價值觀。

谷立言表示，川普總統上台以來，對世界和平承諾很清晰，在歐洲代表著快速結束烏克蘭戰爭，在印太地區，則代表著要強化嚇阻力量，以避免戰爭爆發。

谷立言說，川普政府非常清楚，美國國在台海和平穩定有著持久利益，台海和平穩定也是國際社會安全繁榮不可或缺的要素；若台海爆發戰爭，將衝擊全球GDP逾10%，影響力超過第二次世界大戰。

谷立言指出，美國反對任何透過武力或脅迫來片面改變現狀的做法，也會繼續支持台灣自我防禦能力與社會韌性，尤其是面對中國的軍事、經濟和外交施壓行動。

谷立言表示，美國歡迎賴總統近日宣布將台灣防衛支出提高到GDP的3%，同樣重要的是，要確保台灣能盡速獲得抵禦侵略所亟需的不對稱戰力；基於這些脈絡，賴總統宣布要打擊長期存在的中國間諜與影響力行動，將進一步強化美國與台灣合作的能力。

谷立言也說，台灣快速且持續將製造產業移出中國的做法，將對川普推動美國再工業化的計畫做出巨大貢獻，並重申美國支持理念相近國家擴大對台灣的投資和往來。

玉山論壇

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