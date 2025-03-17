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總統：強化非紅供應鏈及數位團結 共同應對威權主義

中央社／ 台北17日電

總統賴清德今天在玉山論壇開幕式致詞指出，台灣會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。

第8屆「玉山論壇」（2025 Yushan Forum）17至18日在台北萬豪酒店舉行，主題為「新南向+：台灣、印太與新世界」，丹麥前總理拉斯穆森（Anders FoghRasmussen）、斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）等訪賓與會並發表致詞。

賴總統致詞表示，玉山論壇不僅是「新南向政策」的重要平台，更在過去8年，累計來自台灣及全球28國，超過3600位人士與會，加深了台灣和世界各國的連結，如今新南向政策，在經貿合作、人才交流、資源共享，以及區域鏈結上，都取得了豐碩的成果。

賴總統說，未來玉山論壇將會肩負起傳承與轉型的重大使命，除了把過往累積的共識，轉化為與區域國家緊密合作的行動方案，更要和世界的友好夥伴，推進共榮合作的執行計畫，期待實現「從台灣放眼新世界，在新世界看見台灣」。

賴總統指出，迎向全面智慧化的時代，本屆玉山論壇的政府場次，特別設定智慧醫療、智慧運輸，以及晶片供應鏈韌性等議題，這也代表，台灣要與各國攜手合作，面對新時代的挑戰。

賴總統說，現在的台灣不只有國際社會肯定的民主成就，也具有半導體等科技產業，讓台灣在全球民主供應鏈重組及經濟秩序重新建構的過程中，能夠發揮關鍵作用，台灣將在半導體矽島的基礎上，加速促成AI產業創新、產業AI應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」；並落實在發展量子科技及精準醫療等前瞻科技領域，打造具有高度競爭力與創新力的產業生態系。

賴總統表示，政府也會發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型和淨零轉型的雙軸力量，協助中小企業升級轉型；台灣的產業，將從過去的「西進」、「南向」、「北合」，進一步自信地跨越太平洋，東拓到美洲及全球各地，達到「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。

賴總統說，「台灣會持續走向世界，我們也歡迎世界走進台灣」，相信與會貴賓都有共同的目標，希望透過國際合作，一起打造更具包容性、強韌與繁榮的印太區域，共同守護我們堅信的民主、自由、和平價值；台灣會和民主夥伴一起努力，強化非紅供應鏈及數位團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。

賴總統表示，玉山是台灣最高峰，象徵台灣堅韌不拔的精神；面對全球轉型、變動的關鍵時刻，透過玉山論壇，除了分享經驗，更要為彼此國家的交流合作，奠定更穩固的基礎，共創區域的穩定及全球的繁榮。

玉山論壇

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