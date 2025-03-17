國民黨啟動全台百場政策說明會 22日新北苗栗登場

民進黨下鄉宣講，國民黨也將啟動全台百場政策說明會，國民黨組發會主委、立委許宇甄今天表示，22日會在新北市、苗栗縣分別舉行政策說明會。

國民黨日前宣布，將啟動全台百場政策說明會，向全民報告「還錢於民」等政策主張，並說明總預算與財劃法的修法關鍵。

許宇甄今天在受訪時指出，這次百場的政策說明會，規劃在3月20日至5月20日間辦理，六都第一場說明會將在3月22日於新北市板橋區登場，至於縣市第一場說明會，也會在3月22日於苗栗縣舉行，後續會在5月20日前，辦理百場說明會。

黨內人士也透露，3月22日分別在新北市、苗栗縣辦理政策說明會後，下一波預計在3月29日於桃園舉行，3月30日則會到台北市辦理政策說明會，讓大家了解這段時間國民黨為民眾做了什麼，以及未來要為民眾做什麼。

此外，國民黨內也規劃，將號召國民黨年輕團隊，包括發言人團、青年團、青工會等與各地議會黨團，上街頭進行街講，並結合各地民意代表反惡罷。