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黃國昌稱下鄉宣講皆人頭 綠酸：你才是傅崐萁的人頭

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

民進黨上周啟動「人民是頭家」政策宣講，民眾黨主席黃國昌質疑綠營將人民當作「人頭」。民進黨發言人吳崢今天列舉藍白「人頭」惡行，更酸黃國昌在立法院對國民黨團總召傅崐萁言聽計從，黃國昌才是傅崐萁的人頭。

吳崢表示，上周末民進黨「人民是頭家」台中、桃園宣講大爆場，兩場湧入近萬，全台灣各地公民團體的行動也人氣爆棚，台灣人民再次展現捍衛民主的強大能量；當這麼多民眾為改變當前立法院惡劣生態站出來，黃國昌竟攻擊這都是「人頭」，這就是黃慣用的民粹手法。

吳崢提及，前段時間民眾黨也發起掃除綠衛兵活動，抹黑自主上街的公民團體都是民進黨側翼，聲稱只有自己政黨的支持者才是自主公民。難道只有支持黃國昌的人才是公民，支持民進黨的就是衛兵、就是人頭？黃國昌毫不尊重公民自主性，不把台灣人民放在眼裡，唯我獨尊，心態膨脹到不可一世。

吳崢質問，黃國昌過去曾參與過罷免，也上街頭參加公民運動，黃國昌當時也是人頭嗎？又是哪個政黨的衛兵嗎？憑什麼現在台灣人民做一樣的事就要被這樣攻擊羞辱。僅因立場不同，就貶低人民的自主性，動輒抹黑貼標籤，對這種撕裂社會的鬥爭手段，令人深感不齒。

他接著批評，誰能比國民黨、民眾黨更會玩「人頭」，國民黨罷免錯假率高達3、4成，近1400名亡者連署，以及民眾黨假發票、假帳，前主席柯文哲人頭公司疑雲，才是真正的「人頭」，但黃國昌至今不敢評論任何一字一句，也不敢面對自家人頭爭議。

最後，吳崢表示，民眾黨打著第三勢力名號進入國會，過去一年所做的就是在立法院當幫國民黨舉手的小藍，兩黨全面合流，黃國昌對過去痛批「權貴犯罪」的傅崐萁言聽計從；當人民對藍白惡行感到憤怒站出來時，還幫國民黨抹黑公民，民眾黨與黃國昌才是國民黨最大的人頭。

總預算 覆議案 財劃法

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