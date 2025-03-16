桃園宣講斥藍白刪預算 劉世芳脫口「台灣中國一邊一國」

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，內政部長劉世芳到場宣講時強調，內政部除租金補助被砍外，與交通部合作針對人行道的補助，也一樣被砍，「桃園人不憤怒嗎？」希望民眾支持，讓賴清德總統好做事，也讓大家知道「台灣就是台灣，中國就是中國」。

民進黨「人民是頭家」政策宣講會，今天下午在桃園市中壢區大崙崇德宮舉行。劉世芳致詞表示，所有在立法院的預算，都是每一個人工作所繳出來的稅，立院預算針對全國人民需求來編列，立委也要負責任，不能隨便砍，但這次不只「黑白砍」，還砍到非常難看。

劉世芳說，現在國家安全最重要，北部卻有一位女性立委，把做潛艦的預算砍到剩2億，還說潛艦下水後，能不能浮起來，「那是你家的事」，國安是全台灣、子子孫孫的事，國安預算一塊錢都不應刪，「為什麼你不生氣、鬱卒？」

劉世芳說，內政部負責的政策包括土地租金，很多孩子在國外讀大學、租房時，有時租金需要政府補助，所以從前總統蔡英文開始，推動租金補貼政策，該政策滿意度近7成，預算卻被砍。

劉世芳說，藍白欺負年輕人外，還欺負桃園人，像是交通安全，內政部需要與交通部針對人行道或道路做些補助，也一樣被砍，桃園市政府說有92處需要改善危險路口，預算花1億5000萬元，送到行政院、內政部、交通部，一塊錢都沒砍，但送到立法院後，一樣被刪20%、凍結30％，根本被腰斬。

劉世芳強調，國家安全、社會福利、交通安全預算都不應被腰斬，大家能繼續保持沈默，繼續不發聲？要看著民進黨立委在立法院被糟蹋嗎？看著民進黨官員持續在立院委曲求全？

劉世芳表示，台灣是有民主制度的國家，除了選舉、罷免、複決、創制外，還有另個聲音，台灣人不該沈默，先從桃園開始，讓藍白聽聽桃園人的憤怒，要光明正大爭取每一塊錢預算不能砍，要告訴這些立委預算該刪則刪，但不該刪一毛都不能刪。

劉世芳也呼籲，拜託台灣一定要團結，對這些刪除預算、為了私人或政黨利益，為對岸習近平利益的人說，「台灣跟中國，一邊一國，我們各管各個事，國家安全不是為了國防部，而是為了我們自己」，今年度預算一塊錢都不該砍，希望大家繼續支持。