快訊

長期投資人現在可入手！美國諮詢機構分析三大「買進台積電」理由

亞利桑那州長率團訪台 將晉見賴總統、會台積電高層

吃不消！南藝大畢業袍租借需付萬元押金 校方：製作成本高調漲

民進黨宣講劍指盧秀燕 卻講不清三大建設中央未補助

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕向民眾黨主席黃國昌表示，台中近年三大建設都自籌經費，希望藍白立委協助，向中央爭取軟體經費，引發綠營不滿。圖／聯合報系照片
台中市長盧秀燕向民眾黨主席黃國昌表示，台中近年三大建設都自籌經費，希望藍白立委協助，向中央爭取軟體經費，引發綠營不滿。圖／聯合報系照片

民進黨下鄉宣講，首戰鎖定台中市，行政院長卓榮泰在台上揮舞綠色光劍，被形容「劍指盧媽」氣勢十足；交通部長陳世凱則抨擊市長盧秀燕所說「台中沒有像樣的美術館、圖書館」「台中三大建設中央一毛錢都沒有出」，相關言論十足把盧秀燕當成執政黨未來大選對手，引發政治聯想。

陳世凱意指的是盧秀燕與民眾黨主席黃國昌會面時，盧說「三大建設」中央一毛錢都沒出，更強調「台中沒有像樣的美術館、圖書館」，所以需要市立「綠美圖」。

站在台中市民的立場，盧秀燕其實沒說錯，中央執政長期都是「重北輕南忘台中」，陳世凱口中的「國立美術館」落成於1988年，也就是蔣經國前總統逝世的那一年，換言之，這36年來，縱使歷經縣市合併、台中人口大幅成長百萬人，台中市僅新建地區型「文化中心」更遑論市立美術館，這是台中市民期待數十年的重要建設。

如今市立美術館、圖書館合一的「綠美圖」即將在年底落成，也被外界視為盧秀燕的重要政績。

綠美圖、國際會展中心、台中巨蛋並稱台中「三大建設」其中綠美圖建設經費53億元、國際會展中心東側館預算88億元、台中巨蛋斥資近百億元，全部都是由台中市自行籌措經費。

陳世凱舊事重提，列舉再多中央所轄的國道、鐵路建設，恐怕也難以解釋為何「三大建設」中央未補助。

說穿了，地方首長請託立法委員在中央為地方爭取預算，再自然不過，如今執政黨卻指揮大軍南下安排宣講反擊，是否已將盧正式視為未來競爭者？引發外界熱議與政治聯想。

卓榮泰 盧秀燕 總預算 覆議案 財劃法

延伸閱讀

中央不重視台中？ 林右昌批盧秀燕「欺騙台中市民」

影／大罷免白熱化…卓揆全台宣講第一站到台中 盧秀燕反應曝

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引！交通部長陳世凱：人命比隱私重要

日本取經 市長盧秀燕：台中大巨蛋將採商業複合經營

相關新聞

桃園宣講斥藍白刪預算 劉世芳脫口「台灣中國一邊一國」

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，內政部長劉世芳到場宣講時強調，內政部除租金補助被砍外，與交通部合作...

民進黨宣講劍指盧秀燕 卻講不清三大建設中央未補助

民進黨下鄉宣講，首戰鎖定台中市，行政院長卓榮泰在台上揮舞綠色光劍，被形容「劍指盧媽」氣勢十足；交通部長陳世凱則抨擊市長盧...

財劃法衝擊地方建設？ 卓榮泰憂影響桃竹苗大矽谷

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，行政院長卓榮泰致詞批評，在野黨通過的財政收支劃分法將可能影響桃竹苗...

批砍預算外長出不了國 卓榮泰：難怪最近常在台北遇到林佳龍

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天在桃園中壢登場，行政院長卓榮泰表示，立法院大幅刪減中央預算已經嚴重影響政府運作，不僅監...

綠營啟動宣講會 黃國昌諷人民被當「人頭」：民進黨爛官才離譜

有關民進黨啟動「人民是頭家」政策說明會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨並沒有把人民當作「頭家」，反而是把人民當...

邱議瑩搶進鳳山辦宣講 先澄清「不是要踩許智傑地盤」

為表達對於藍白聯手刪凍總預算及新版財劃法不滿，高雄立委邱議瑩今天率綠營多位民代在鳳山五甲龍成宮舉辦「挺台灣、護未來」宣講...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。