民進黨宣講劍指盧秀燕 卻講不清三大建設中央未補助

民進黨下鄉宣講，首戰鎖定台中市，行政院長卓榮泰在台上揮舞綠色光劍，被形容「劍指盧媽」氣勢十足；交通部長陳世凱則抨擊市長盧秀燕所說「台中沒有像樣的美術館、圖書館」「台中三大建設中央一毛錢都沒有出」，相關言論十足把盧秀燕當成執政黨未來大選對手，引發政治聯想。

陳世凱意指的是盧秀燕與民眾黨主席黃國昌會面時，盧說「三大建設」中央一毛錢都沒出，更強調「台中沒有像樣的美術館、圖書館」，所以需要市立「綠美圖」。

站在台中市民的立場，盧秀燕其實沒說錯，中央執政長期都是「重北輕南忘台中」，陳世凱口中的「國立美術館」落成於1988年，也就是蔣經國前總統逝世的那一年，換言之，這36年來，縱使歷經縣市合併、台中人口大幅成長百萬人，台中市僅新建地區型「文化中心」更遑論市立美術館，這是台中市民期待數十年的重要建設。

如今市立美術館、圖書館合一的「綠美圖」即將在年底落成，也被外界視為盧秀燕的重要政績。

綠美圖、國際會展中心、台中巨蛋並稱台中「三大建設」其中綠美圖建設經費53億元、國際會展中心東側館預算88億元、台中巨蛋斥資近百億元，全部都是由台中市自行籌措經費。

陳世凱舊事重提，列舉再多中央所轄的國道、鐵路建設，恐怕也難以解釋為何「三大建設」中央未補助。

說穿了，地方首長請託立法委員在中央為地方爭取預算，再自然不過，如今執政黨卻指揮大軍南下安排宣講反擊，是否已將盧正式視為未來競爭者？引發外界熱議與政治聯想。