財劃法衝擊地方建設？ 卓榮泰憂影響桃竹苗大矽谷

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，行政院長卓榮泰致詞批評，在野黨通過的財政收支劃分法將可能影響桃竹苗大矽谷等重大建設計畫推動，若按照在野黨版本執行，中央將被迫移撥大量預算給地方，直接衝擊政府推動的關鍵基礎建設，盼民眾一起支持中央，這些重大建設才能如期實現。

卓榮泰表示，桃園是台灣的門戶，也是政府重點發展的桃竹苗大矽谷的核心區域，包括天然氣第三接收站、桃園機場新航廈都會在今年下半年陸續啟用，希望藉此增加北部地區電力供應，讓國際旅客有更舒服的空間。

卓榮泰指出，中央也規畫「桃竹苗大矽谷」，該地區將來會有航空城、國際物流、半導體、生醫、電動車和觀光產業，為了發展桃竹苗大矽谷，龍潭、新竹等科學園區都會擴建，地方重視的板龍快速道路、新竹內灣快速道路和桃園捷運系統等基礎建設，也是中央為桃竹苗鄉親做的承諾。

卓榮泰說，這些計畫的實現必須仰賴中央政府充足的預算，「只要給中央政府充足的預算，我們願意和地方政府充分的合作。我們的目的就是要改善大家的生活、提升科技的力量，健全國家的發展」然而立法院卻大幅刪減中央預算，他想問「這裡哪一點是不重要的？哪一點是可以刪的？如果你們是立法委員，你們會把它刪掉嗎？」

針對財政收支劃分法爭議，卓榮泰強調，若照在野黨通過的版本，中央將多給地方逾3700億元，將嚴重影響基礎建設的推動，「都不要說地方要多做什麼事情，就這樣放在袋子裡，大家都不用做事。這樣鐵路地下化誰來做？生物醫學園區中央還可以做嗎？」呼籲民眾支持中央，才可確保這些重大建設能夠如期實現。