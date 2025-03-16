批砍預算外長出不了國 卓榮泰：難怪最近常在台北遇到林佳龍

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天在桃園中壢登場，行政院長卓榮泰表示，立法院大幅刪減中央預算已經嚴重影響政府運作，不僅監察院沒油錢、總統國務機要費被砍成零，連外交部差旅費都被擋，「難怪最近常在台北遇到林佳龍部長」，這樣的預算審查實在吞不下去，呼籲全民重視。

卓榮泰表示，目前政府預算被刪減、凍結集中在特定機關和項目，如監察院預算被大幅刪凍，監察院長、副院長跟他說，現在監察委員出門，要自己加油，回來以後要加滿油才可以離開，因為他們的油料費都被刪除了，「各位這樣有道理嗎？」

此外連總統府預算也受到史無前例的刪減，甚至總統國務機要費全數遭刪凍。卓榮泰說，國外貴賓那麼多，一國總統竟然沒辦法用國務機要費跟貴賓正常互動，「這是中華民國開國以來沒有過的，這是在摧毀我們的憲政制度。」

卓榮泰提到，外交部出國差旅費同樣被擋，外交部長出國不是去旅遊，是要拚外交，結果他最近在台北卻常遇到部長林佳龍，「因為沒有地方可以去了。」基層公務人員同樣受影響，研習、觀摩的費用都被刪。

針對台電補助被刪，卓榮泰說，去年颱風天，台電員工都在山上修理電線、保護電力，政府編列1000億希望改善台電財務，讓電費保持穩定，結果也被刪，為表達對台電的支持，他今天特別穿上台電員工外套，「我要跟台電全體員工站在一起，向國會表示，這是台電的1000億，絕對不能刪。」

卓榮泰也質疑，在野黨稱部分預算是凍結不是刪除，「但以前是寫一張報告，就把我們該解除凍結的解除了。今年要到立法院院會，院會同意，才解凍」，更糟的是，「去年銓敘部的一般行政凍結案，1月25日就送出，到12月25日才解凍，一年就只剩下5天而已。如果這樣，這個凍結就等於是刪除。」

「行政院沒有辦法自己刪，這樣的預算我們吞不下去。不是行政院吞不下去，是為全國人民吞不下去。」卓榮泰說，這些不合理的預算審查，就是因為現在立法院藍白當家，呼籲全民正視，共同守護國家正常運作和發展。