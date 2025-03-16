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綠營啟動宣講會 黃國昌諷人民被當「人頭」：民進黨爛官才離譜

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

有關民進黨啟動「人民是頭家」政策說明會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨並沒有把人民當作「頭家」，反而是把人民當作「人頭」，行政院長卓榮泰批評在野黨「太離譜了」，浪費大家稅金、不用被咎責還持續吃香喝辣，這樣的爛官才是真的「太離譜了」。

民進黨昨天在台中啟動「人民是頭家」政策說明會，卓榮泰一改過去溫和形象，激動發表宣講超過30分鐘，數度批評在野黨拖慢台灣進步。

黃國昌晚間在臉書發文指出，這幾天民進黨以卓榮泰帶隊，連續在各地展開「人民是頭家」政策宣講，自己看完的感想是過去一年多以來，民進黨並沒有把台灣人民當成是「頭家」，反而是執政團隊把人民當作「人頭」，借人民名義登記台灣的民主法治。

黃國昌表示，針對行政團隊的運作方式，人民希望在國會殿堂接受調查、詢問並且不要說謊，民進黨卻說在野黨立委是在「擴權」 ；當人民接受民進黨過去提出的治理主張與建議，認同調整中央與地方極度傾斜的財政收支，民進黨卻反過頭說「選出來的地方首長拿錢不辦事」。

黃國昌還說，針對浪費頭家的納稅錢，人民要求執政黨政府解釋，還有到底誰該為此負責，民進黨不僅不向頭家說明，反而公然欺騙、恐嚇人民。

黃國昌指出，卓榮泰批評在野黨立委「太離譜了」，今天竟然找來行政院秘書長龔明鑫上台宣講，過去在如興弊案虧損15億元、紓困虧損上百億的聯合再生30億元，後來還跑去接受業者招待，浪費稅金不用被咎責，現在還可以持續吃香喝辣，民進黨的爛官才是真的「太離譜了」。

黃國昌直言，人民日子過得苦哈哈，辛苦工作的血汗錢，從雞蛋到綠電弊案，全部都被民進黨如此揮霍，住在幾坪的套房或合租公寓，希望能夠腳踏實地替未來打拚，「民進黨不想讓我們知道營運狀況、不讓我們討論財務分配，坐擁史上最高預算，還是告訴我們預算不能刪，否則新春茶會沒有茶點，有頭家被這樣對待嗎？」

黃國昌表示，民眾黨本周即將舉辦「人民要當家」宣講活動，屆時將告訴大家過去這幾年來，民進黨如何經營這個國家、把錢都浪費到哪裡，大家也可以去參加民進黨的「人民是頭家」系列講座，聽完再想想哪一邊更有道理，「你是頭家？還是人頭？」

行政院長卓榮泰（右）昨天赴台中宣講「人民是頭家」，痛批藍合毀憲亂政，杯葛預算。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰（右）昨天赴台中宣講「人民是頭家」，痛批藍合毀憲亂政，杯葛預算。記者黃仲裕／攝影

卓榮泰 總預算 覆議案 財劃法 黃國昌

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