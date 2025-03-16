快訊

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

F1／首站冠軍車手諾里斯傳明早入境台灣 林帛亨：能不能堵到靠燒香了

邱議瑩搶進鳳山辦宣講 先澄清「不是要踩許智傑地盤」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄立委邱議瑩自發性舉辦宣講活動，強調新版財劃法對高雄不公平。記者徐白櫻／攝影
高雄立委邱議瑩自發性舉辦宣講活動，強調新版財劃法對高雄不公平。記者徐白櫻／攝影

為表達對於藍白聯手刪凍總預算及新版財劃法不滿，高雄立委邱議瑩今天率綠營多位民代在鳳山五甲龍成宮舉辦「挺台灣、護未來」宣講活動。邱議瑩說，選在鳳山舉辦不是要踩鳳山選區立委許智傑地盤，而是因為龍成宮台語諧音為「攏成功」，她希望各地罷免國民黨立委的連署行動都能成功。

「挺台灣護未來」宣講今天下午在龍成宮登場，立委許智傑、李柏毅、李昆澤、WeCare高雄發起人尹立及邱議瑩陸續上台演說，議長康裕成也率多名議員到場聲援。

許智傑是高雄罷團鎖定的罷免立委之一，他呼籲全台至少要罷掉10位藍營立委，立法院運作才會正常。李昆澤說，高雄軌道建設預估需要超過4800億元經費、公路建設也需要4200億元， 過去行政院至少會有六成補助，依據新版財劃法，高雄一年僅增加245億元總預算，根本不夠用。

尹立表示，民主不是天上掉下來的禮物，罷免權本來就已經明定在憲法內，但國民黨當家時代，憲法都是寫好看的，罷免權一直被限制住，希望大家持續與身邊的朋友溝通爭取支持，促成各地罷免行動。

邱議瑩說，預算不是不能刪，但不能黑白刪，國民黨在立法院把預算刪得亂七八糟，嚴重影響老人長照及育兒補助等政策，她無法接受無差別待遇的刪法。如監察院業務費被刪減96％、南部服務中心業務刪99％，未來有關國道7號、高屏二快等重大交通建設都會受影響。

邱議瑩呼籲現場聽眾一起響應罷免連署，且積極和親朋好友聯繫，共同守護台灣未來。

高市議長康裕成（右五）響應宣講活動，率民進黨籍市議員上台致意。記者徐白櫻／攝影
高市議長康裕成（右五）響應宣講活動，率民進黨籍市議員上台致意。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩今天下午在鳳山龍成宮舉辦「挺台灣護未來」宣講，希望取「攏成功」諧音，各地罷藍委行動都能成功。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩今天下午在鳳山龍成宮舉辦「挺台灣護未來」宣講，希望取「攏成功」諧音，各地罷藍委行動都能成功。記者徐白櫻／攝影
WeCare高雄發起人尹立上台演說，分享罷免韓國瑜歷程。記者徐白櫻／攝影
WeCare高雄發起人尹立上台演說，分享罷免韓國瑜歷程。記者徐白櫻／攝影

總預算 覆議案 許智傑 財劃法 邱議瑩

延伸閱讀

許智傑辦馬拉松送共軍步槍獎盃 民眾黨團諷「匪諜在身邊」

鳳山跑三校馬拉松獎座為共軍武器 許智傑致歉：已回收

鳳山跑三校馬拉松今天登場 男跑者「重溫軍旅回憶」

曾與邱議瑩互槓..媒體人魏汶萱加入蔣萬安發言團隊

相關新聞

財劃法衝擊地方建設？ 卓榮泰憂影響桃竹苗大矽谷

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，行政院長卓榮泰致詞批評，在野黨通過的財政收支劃分法將可能影響桃竹苗...

批砍預算外長出不了國 卓榮泰：難怪最近常在台北遇到林佳龍

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天在桃園中壢登場，行政院長卓榮泰表示，立法院大幅刪減中央預算已經嚴重影響政府運作，不僅監...

綠營啟動宣講會 黃國昌諷人民被當「人頭」：民進黨爛官才離譜

有關民進黨啟動「人民是頭家」政策說明會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨並沒有把人民當作「頭家」，反而是把人民當...

邱議瑩搶進鳳山辦宣講 先澄清「不是要踩許智傑地盤」

為表達對於藍白聯手刪凍總預算及新版財劃法不滿，高雄立委邱議瑩今天率綠營多位民代在鳳山五甲龍成宮舉辦「挺台灣、護未來」宣講...

政策宣講會頻罵藍白刪預算 林沛祥批卓榮泰如黨秘書長

行政院長卓榮泰今明兩天接力衝「人民是頭家」政策宣講會，不斷闡述藍白刪預算情況，國民黨立委林沛祥批評，卓在造勢場的樣子比民...

市場宣講「人民是頭家」左營攤商送蒜苗 賴瑞隆：今不講選舉

立委賴瑞隆今天下午與資深媒體人王瑞德來到左營自由黃昏市場掃街，有攤商送上1把蒜苗給賴瑞隆，祝福他參選高雄市長能順利當選。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。