邱議瑩搶進鳳山辦宣講 先澄清「不是要踩許智傑地盤」

為表達對於藍白聯手刪凍總預算及新版財劃法不滿，高雄立委邱議瑩今天率綠營多位民代在鳳山五甲龍成宮舉辦「挺台灣、護未來」宣講活動。邱議瑩說，選在鳳山舉辦不是要踩鳳山選區立委許智傑地盤，而是因為龍成宮台語諧音為「攏成功」，她希望各地罷免國民黨立委的連署行動都能成功。

「挺台灣護未來」宣講今天下午在龍成宮登場，立委許智傑、李柏毅、李昆澤、WeCare高雄發起人尹立及邱議瑩陸續上台演說，議長康裕成也率多名議員到場聲援。

許智傑是高雄罷團鎖定的罷免立委之一，他呼籲全台至少要罷掉10位藍營立委，立法院運作才會正常。李昆澤說，高雄軌道建設預估需要超過4800億元經費、公路建設也需要4200億元， 過去行政院至少會有六成補助，依據新版財劃法，高雄一年僅增加245億元總預算，根本不夠用。

尹立表示，民主不是天上掉下來的禮物，罷免權本來就已經明定在憲法內，但國民黨當家時代，憲法都是寫好看的，罷免權一直被限制住，希望大家持續與身邊的朋友溝通爭取支持，促成各地罷免行動。

邱議瑩說，預算不是不能刪，但不能黑白刪，國民黨在立法院把預算刪得亂七八糟，嚴重影響老人長照及育兒補助等政策，她無法接受無差別待遇的刪法。如監察院業務費被刪減96％、南部服務中心業務刪99％，未來有關國道7號、高屏二快等重大交通建設都會受影響。