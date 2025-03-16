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政策宣講會頻罵藍白刪預算 林沛祥批卓榮泰如黨秘書長
行政院長卓榮泰今明兩天接力衝「人民是頭家」政策宣講會，不斷闡述藍白刪預算情況，國民黨立委林沛祥批評，卓在造勢場的樣子比民進黨秘書長林右昌更像秘書長，如此對外交部預算增加事實睜眼說謊，不知道是否是為大罷免氣勢多加柴火，如果真要添柴，那就更令人搞不清楚卓到底是院長還是秘書長。
為向民眾報告國家施政方向，說明中央政府總預算遭刪除的施政窒礙難行情況，民進黨啟動一連串「人民是頭家」政策宣講會，昨首場位於台中，卓榮泰也到場宣講，批評藍白刪凍總預算「在野黨拖住國家進步的腳步」，他並闡述，外交部國外旅費遭刪，無法出國交流，台灣該如何拚外交？或者說，台灣不拚外交正是藍白兩黨的意願？
林沛祥批評，卓榮泰在造勢場上的樣子，比林右昌還像民進黨秘書長，畢竟今年最後通過的中央政府總預算是兩兆九千億，而外交部今年的預算足足比去年多了七億，這個前提之下，卓都可以睜眼來說謊，就如卓於國會與立委徐欣瑩答詢情況一樣，不知道卓是真的傻還是別有用心？
林沛祥質疑，不知道卓榮泰是不是要特地為大罷免氣勢多加柴火，如果是要加柴火，那卓現在到底是是中華民國行政院長還是民進黨中央秘書長？這職責很重要，因為國家預算是白紙黑字，不能用一個以偏概全、枝微末節，來去否定外交部整體預算比去年多七億的事實。
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