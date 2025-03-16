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政策宣講會頻罵藍白刪預算 林沛祥批卓榮泰如黨秘書長

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今明兩天接力衝「人民是頭家」政策宣講會，不斷闡述藍白刪預算情況，國民黨立委林沛祥批評，卓在造勢場的樣子比民進黨秘書長林右昌更像秘書長，如此對外交部預算增加事實睜眼說謊，不知道是否是為大罷免氣勢多加柴火，如果真要添柴，那就更令人搞不清楚卓到底是院長還是秘書長。

為向民眾報告國家施政方向，說明中央政府總預算遭刪除的施政窒礙難行情況，民進黨啟動一連串「人民是頭家」政策宣講會，昨首場位於台中，卓榮泰也到場宣講，批評藍白刪凍總預算「在野黨拖住國家進步的腳步」，他並闡述，外交部國外旅費遭刪，無法出國交流，台灣該如何拚外交？或者說，台灣不拚外交正是藍白兩黨的意願？

林沛祥批評，卓榮泰在造勢場上的樣子，比林右昌還像民進黨秘書長，畢竟今年最後通過的中央政府總預算是兩兆九千億，而外交部今年的預算足足比去年多了七億，這個前提之下，卓都可以睜眼來說謊，就如卓於國會與立委徐欣瑩答詢情況一樣，不知道卓是真的傻還是別有用心？

林沛祥質疑，不知道卓榮泰是不是要特地為大罷免氣勢多加柴火，如果是要加柴火，那卓現在到底是是中華民國行政院長還是民進黨中央秘書長？這職責很重要，因為國家預算是白紙黑字，不能用一個以偏概全、枝微末節，來去否定外交部整體預算比去年多七億的事實。

行政院長卓榮泰致詞批評，在野黨通過的財政收支劃分法將可能影響桃竹苗大矽谷等重大建設計畫推動。記者曾增勳／攝影
行政院長卓榮泰致詞批評，在野黨通過的財政收支劃分法將可能影響桃竹苗大矽谷等重大建設計畫推動。記者曾增勳／攝影

卓榮泰 林沛祥 總預算 覆議案 財劃法

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