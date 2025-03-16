市場宣講「人民是頭家」左營攤商送蒜苗 賴瑞隆：今不講選舉

立委賴瑞隆今天下午與資深媒體人王瑞德來到左營自由黃昏市場掃街，有攤商送上1把蒜苗給賴瑞隆，祝福他參選高雄市長能順利當選。賴瑞隆說，今天不講個人選舉，是來宣傳民進黨中央黨部3月29日將在高雄三民公園舉辦「人民是頭家、台灣要團結」政策宣講會活動，呼籲高雄市民共同站出來，一起終止台灣國會亂象，讓立法院回歸正軌。

賴瑞隆說，去年立法院藍白聯手、毀憲亂政，利用國會多數強力推動違憲擴權法案，三讀通過財劃法、選罷法、憲訴法等爭議修法。此外，將未經實質討論的國家預算，在院會中輾壓式表決反對中央政府各部會總預算案，不但委員會中心主義蕩然無存，更讓國家重大建設、民生陷入空轉危機，犧牲國家進步發展及高雄建設權益。

賴瑞隆說，藍白聯手在立法院修改財劃法，通過重北輕南的修法版本。台北增加416億元成為最大贏家、高雄未來實質減少100億元將成為最大輸家。過去國民黨長年重北輕南，高雄在謝長廷、陳菊、陳其邁市長歷任市長努力下，逐步改變扭轉南北差距，高雄人的發展，不應再被藍白立委影響，高雄人民不會坐視。