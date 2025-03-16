國民黨啟動下鄉宣講 林右昌：蔣經國知道會說層次低
民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場今天下午在桃園市中壢登場，民進黨秘書長林右昌表示，面對國民黨要下鄉宣講，若蔣經國總統知道必定會說層次怎這麼低，反觀民進黨辦宣講，告訴民眾國家的政策、國家社會整體發展，相比高下立判，民眾眼裡會自行判斷。
民進黨「人民是頭家」第二場政策宣講會在中壢區崇德宮廣場前舉辦，吸引滿場民眾參與，跟著主持人吳崢、郭昱晴高喊「人民是頭家、台灣要團結」「國家要安全、台灣要向前」「台灣加油」口號，台下民眾揮舞看板場面熱烈。
林右昌表示，政策宣講非常單純，下鄉和民眾說明這次國民黨在國會內濫權、爛刪總預算，對社會、民生帶來的影響，每位行政團隊、立委、議員和民眾面對面，說明各縣市被刪除預算帶來的影響。
林說，今天桃園天氣很好，現場民眾非常多，現場爆滿民意沸騰，希望藉由宣講讓更多民眾了解國會發生什麼樣問題，了解的人越多越好，相信效果顯見，在野黨說民進黨宣講是造謠，凍刪預算對百姓都有影響，這些數字、內容複雜，和民眾面對面溝通是最好、最直接方式。
林右昌說，藍白在行政院說了這麼多次仍執意刪減預算，可惜行政院提覆議也封殺，國民黨主席朱立倫說國民黨要拚民生，總預算就是民生，砍總預算把總預算刪除，就是在刪除建設的經費，宣講的過程就是讓百姓更了解、清楚。
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