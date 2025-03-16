民進黨桃園宣講談挺國軍軍眷 林右昌批國民黨刪國防預算
民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場今天下午在桃園市中壢登場，民進黨秘書長林右昌表示，軍人值勤、保家衛國任務，油料不足或相關經費不足，如何安心守衛國家，什麼錢可以省，但國防經費必須全力支持，國民黨卻砍國防相關預算，讓國人非常不理解。
民進黨「人民是頭家」第二場政策宣講會在中壢區崇德宮廣場前舉辦，吸引滿場民眾參與，跟著主持人吳崢、郭昱晴高喊「人民是頭家、台灣要團結」「國家要安全、台灣要向前」「台灣加油」口號，台下民眾揮舞看板場面熱烈。
林右昌表示，桃園有很多軍事基地、軍眷，軍人保家衛國非常辛苦，軍眷尤其辛苦，民進黨利用8、9年時間大幅投資照顧軍人福利，看到全台灣營區、營舍幾乎全部翻修，目前軍眷、營區硬體設施是有史以來最好狀況，這就是民進黨支持國防、照顧軍人、挺國軍的具體展現。
林說，過去國民黨說軍人都是挺國民黨，把軍人跟軍眷當成是國民黨的禁臠，8、9年照顧軍人、軍眷是執政的民進黨，這次國防預算也被國民黨大幅刪減，聽到很多軍中基層官兵，對此作法都無法理解和反彈。
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