民進黨人民是頭家桃園政策宣講 賴清德、卓榮泰影片宣講
民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場今天下午在桃園市中壢崇德宮廣場前舉辦，下午3時前，搭乘遊覽車前往民眾紛紛到達廣場參與，舞台紛紛播放賴清德總統、行政院長卓榮泰、民進黨秘書長林右昌等人影片現身身宣講，批評國眾兩黨刪除預算作法。
這場宣講會亦配合民進黨大罷免潮，桃園市6席藍委在免行列，現場也設置罷免立委魯明哲、呂玉玲等聯署攤位，宣傳民眾參與聯署免行動。
民進黨「人民是頭家」政策宣講會總共8場宣講，繼台中之後，桃園為第二場宣講會，接著花蓮、台北、台南、新竹、高雄、新北市，由行政院長卓榮泰領軍，部會首長、黨籍立委、百工百業代表參與，透過團結、人民是頭家口號，號召群眾參與。
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