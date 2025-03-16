民進黨下鄉政策宣講會 白委：卓榮泰帶頭亂台大造謠

行政院長卓榮泰昨天到台中市出席政策說明宣講活動，指責在野黨濫刪今年度中央政府總預算。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，立法院新會期開議近一個月，在野黨明確表達要推動民生法案，反觀執政黨意在推動政治性法案，只是想要把國會當成炒熱大罷免籌碼。

民進黨昨天在台中市舉辦第一場「人民是頭家」政策說明會，卓榮泰一改過去溫和形象，激動發表宣講超過30分鐘，批評在野黨拖慢台灣進步。

張啓楷今天透過影片向媒體表示，在野黨很清楚要推動福國利民政策，套別是有助於經濟與民生的法案，包括稅收超徵還財於民、7天假還假於民、核能延役降電價、維持電力穩定等，這些都是非常重要的議題。

張啓楷直言，民進黨旨在推動政治性法案，包括把本會期定義為「國安法會期」，還有安排立委沈伯洋出任外交及國防委員會召委，陸續要推動反滲透法、國家安全法等相關修法，想要把委員會當成炒熱大罷免的籌碼。

張啓楷認為，行政院昨天開始啟動下鄉，在執政黨強力動員的同時，也能看到製造很多社會對立，根本就是一個大亂台、大造謠的行動，對於台灣來說非常不好，而且將會轉移在野黨推動福國利民、民生法案的焦點。