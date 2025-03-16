卓榮泰赴綠政策宣講 許宇甄批其領軍「造謠國家隊」

民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨於台中首登場，國民黨立委許宇甄批評，現場還有大罷免攤位，政治操作痕跡明顯，賴政府現為護預算、圖利「綠友友」已集體瘋狂，卓揆帶頭亂講、故意擺爛，讓政府成「擺爛內閣」、「造謠國家隊」。

為向民眾報告國家施政方向，說明中央政府總預算遭刪除的施政窒礙難行情況，民進黨啟動一連8場的「人民是頭家」政策宣講會，昨首場位於台中，行政院長卓榮泰也到場宣講，並批評藍白刪凍總預算，「在野黨拖住國家進步的腳步」。

許宇甄表示，行政院長卓榮泰配合民進黨辦政策說明，昨台中現場還設有大罷免連署攤位，就是衝著台中市長盧秀燕而來，政治操作痕跡明顯，這種不中立、不溝通，只想搞仇恨、搞政治的行政團隊，真的會令人民唾棄。

許宇甄批評，民進黨正在利用民粹摧毀民主，賴政府為了護住預算、圖利「綠友友」已集體瘋狂，社群網站充滿綠營側翼各式各樣的造謠，連行政部門也一起加入製造假圖行列，現在卓榮泰帶頭上街亂講，是中華民國歷史上第一次出現的「造謠國家隊」。

許宇甄指出，民進黨執政以來，預算年年增長，114年更編列3兆1534億元，較113年度增加4282億元，成長15.7%，國民黨嚴審預算，刪減後中央政府還有2兆9248億元，仍較113年中央政府總預算增加2.5%，這麼高的預算若還是不知道怎麼執政，卓榮泰可以辭職下台，換人來當。

許宇甄提醒，立法院長韓國瑜給過行政院建議，若有需要追加減預算可以盡快提出，國民黨團也跟行政部門說過，有窒礙難行的地方快點提出來，凍結案子趕快寫報告，韓國瑜及立法院各委員會召委都會協助。