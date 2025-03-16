卓榮泰持光劍宣講 知情人士：表達正義無所畏懼

行政院長卓榮泰昨天出席民進黨宣講台中首發場，他手持綠色光劍引發現場驚呼。知情人士今天說，選擇光劍的意義是表達正義、無所畏懼，儘管中央政府面臨許多挑戰與困難，仍會勇敢面對、據理力爭。

卓榮泰手持綠色光劍出席民進黨宣講台中首發場，引發討論。卓榮泰透過臉書表示，「特別感謝馬可多本部大師出借光劍」。

知情人士今天表示，思考簡報過程，如何能夠讓民眾了解無論是總預算或是財劃法這些很多數字生硬的議題，拿什麼東西能夠抓住群眾的注意力目光。

知情人士透露，光劍是一個好選擇，一方面也是希望讓台灣的Maker（自造者）好工藝、好手藝能夠透過活動被看見，這是台灣的豐沛創意力以及執行力，透過各種方法跟技術去將東西創造出來，所以很謝謝馬可多大師願意出借光劍。

知情人士強調，選擇光劍的意義即是表達正義、無所畏懼，儘管中央政府面臨許多挑戰與困難，仍會勇敢面對、據理力爭，因為這是責任與義務。