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綠營台中宣講 藍委：衝著盧秀燕政治操作痕跡明顯

中央社／ 台北16日電

國民黨立委許宇甄今天說，行政院長卓榮泰配合民進黨辦理政策說明，第一場選擇在台中市舉辦，現場還設有大罷免連署攤位，就是衝著台中市長盧秀燕而來，政治操作痕跡明顯；國民黨立委林沛祥表示，卓榮泰比林右昌還像民進黨秘書長。

民進黨「人民是頭家」政策宣講會首發場15日在台中登場，卓榮泰壓軸登場宣講約半小時，他除手持綠色光劍引發現場驚呼，還用「太離譜了」指責在野黨濫刪總預算，讓現場情緒沸騰，最後還與一旁擺攤的罷免團隊揮手致意。

許宇甄今天表示，卓榮泰配合民進黨辦理政策說明，第一場選擇在台中市舉辦，現場還設有大罷免連署攤位，就是衝著盧秀燕而來，政治操作痕跡明顯，這種不中立、不溝通，只想搞仇恨、搞政治的行政團隊，會遭人民唾棄。

許宇甄指出，民進黨執政以來，預算年年增長，民國114年更編列3兆1534億元，較113年度增加4282億元，國民黨嚴審預算，刪減後中央政府還有2兆9248億元，仍較113年中央政府總預算增加2.5%，這麼高的預算若還是不知道怎麼執政，卓榮泰可以辭職下台，換人來當。

許宇甄說，立法院長韓國瑜給過行政院建議，若有需要追加減預算可以儘快提出，國民黨立法院黨團也跟行政部門說過，有窒礙難行的地方快點提出來，凍結案趕快寫報告，韓國瑜、召委都會協助。政府不知是沒聽見還是故意裝傻，還是為了累積大罷免的仇恨值。

林沛祥表示，卓榮泰比林右昌還像民進黨秘書長，外交部的預算今年比去年多7億元，但是在這前提下，卓榮泰都還可以睜眼說謊，不知道卓榮泰是不是別有用心，想將大罷免的氣勢多添柴火；但國家預算是白紙黑字一筆筆算出來的，不能用以偏概全的方式去否定外交部預算今年比去年多的事實。

林沛祥也提到，民進黨團想推出一系列國安法案，主要還是為了大罷免想增加柴火，這樣仇恨式的政治鬥爭，對國家是莫大的傷害。針對綠營提出的法案，國民黨團會全力應戰，甚至提出自己的版本，黨團會做出最好的安排，以及積極推動民生法案。

總預算 覆議案 財劃法

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