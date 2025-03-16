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新聞眼／綠宣講直搗台中 矛頭指向盧秀燕

聯合報／ 本報記者陳敬丰
台中市長盧秀燕（中）參加扶輪社地區年會，被問及對行政院長卓榮泰赴台中宣講的看法，並未回答。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）參加扶輪社地區年會，被問及對行政院長卓榮泰赴台中宣講的看法，並未回答。記者陳敬丰／攝影

民進黨下鄉開講，首場直搗台中市，劍指台中市長盧秀燕意圖明顯。行政院長卓榮泰揮舞綠色光劍，大喊「太離譜了」、「我吞不下去」等字眼，民進黨秘書長林右昌批盧秀燕欺騙市民，加上賴總統壓軸影片罵「國民黨親中」，朝野對抗勢必再升溫。

大罷免加上民進黨宣講會，已成為二○二四選戰延長賽。綠營早已磨刀霍霍，準備祭出抗中保台牌，藍營從地方到中央，是否已準備好接招？

各地推動大罷免，從一階連署過關的數字來看，藍委卅五人通過，綠委掛零，讓少數執政的民進黨政府打了強心針。首場宣講會上，卓榮泰對藍白統刪預算，大喊「我吞不下去」，還模仿民眾黨團總召黃國昌招牌口頭禪「太離譜了」，讓在場支持者嗨翻天。

林右昌點名盧秀燕，強調民進黨政府補助台中數百、數千億，批盧秀燕欺騙市民；交通部長陳世凱暗酸盧先前說「台中沒有像樣美術館」，還跑去看國美館有沒有被偷走。

綠營宣講會熱鬧滾滾，現場彷彿選舉造勢場，搭配罷免團體現場擺攤拚連署，不僅要拚大罷免，也把矛頭指向藍營一姐盧秀燕。

被綠營鎖定的盧秀燕，昨天公開行程不回應綠營到台中辦宣講會，台中藍營也認為，大罷免雷聲大雨點小，未正面回應綠營造勢，對罷免綠委未高調推動。

民進黨預估舉辦八場全台宣講會，第二場今在桃園市登場，從首場卓榮泰到林右昌的發言，朝野對抗場面勢必再升級；藍營內部對大罷免的預估，並非完全樂觀，甚至已在評估倒閣一搏的可能性。

民進黨透過政策宣講會，訴諸人民藍白亂刪預算，搭配推動立委大罷免，加上更加緊張的兩岸關係，當綠營祭出抗中保台大旗時，國民黨是否已準備好接招？

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