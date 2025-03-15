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卓榮泰台中開講秀綠色光劍 滿場嗨問「星際大戰嗎？」

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
行政院長卓榮泰在宣講談到中火時，拿出綠色光劍開講，讓下台聽眾覺得很有梗。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰在宣講談到中火時，拿出綠色光劍開講，讓下台聽眾覺得很有梗。記者黃仲裕／攝影

行政院長卓榮泰今在民進黨首場台中「人民是頭家」宣講會上開講，他不但在對立院亂刪預算時，民眾黨主席黃國昌上身，喊2次「太離譜了！」並且自備綠色光劍開講，媲美前行政院長蘇貞昌拿撞球桿宣講，噱頭十足，引起熱議。

卓榮泰是在提及總預算遭藍白兩黨刪凍，氣到直接引用黃國昌的口頭禪喊「太離譜了，真的太離譜了！」現場民眾認為卓很「接地氣」，年輕化，也有的剛聽到還被嚇一跳，認為卓風格轉變也太大了。

卓榮泰在講到中火時，拿綠色光劍開講，台下民眾反映熱烈，有的民眾對於卓自備綠色光劍感覺很意外，也有人問，是「星際大戰」的光劍嗎？真的是好有梗喔。

卓榮泰說，他要代表中央政府向大家報告，2017年，賴總統擔任行政院長時為中火降低汙染做很多努力，現在中部電廠要加速以氣換煤，換成天然氣，中火發電量逐年下降、中部用電量逐年成長，所以我們不是發電給別人用，是民生自己要用，但用煤量逐年下降，空汙排放量已經下降約七成，這是賴總統任內推動的為台中空氣做的實質發展。

卓榮泰指出，他要告訴大家，我們會在2025年、2026年拆掉中火各一部燃煤機組，然後把沒發電廠備用，2031、2032再拆掉第三、第四燃煤機組，他甚至要求2032年重新體檢，找一部能把未來備用機組多多拆掉幾部，他說到做到。

行政院長卓榮泰在宣講談到中火時，拿出綠色光劍開講，讓下台聽眾覺得很有梗。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰在宣講談到中火時，拿出綠色光劍開講，讓下台聽眾覺得很有梗。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰在宣講談到中火時，拿出綠色光劍開講，讓下台聽眾覺得很有梗。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰在宣講談到中火時，拿出綠色光劍開講，讓下台聽眾覺得很有梗。記者黃仲裕／攝影

總預算 覆議案 財劃法

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