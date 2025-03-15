快訊

罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟

今晚各地慎防雨勢 明起逐漸轉乾、強烈冷氣團南下降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

批藍白亂刪預算「太離譜了！」 卓榮泰氣到彷彿黃國昌上身

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
行政院長卓榮泰上台宣講，談到總預算遭刪，甚至有部分項目被「超刪」，彷彿黃國昌上身，直呼「太離譜了」。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰上台宣講，談到總預算遭刪，甚至有部分項目被「超刪」，彷彿黃國昌上身，直呼「太離譜了」。記者黃仲裕／攝影

民進黨展開全台政策宣講「人民是頭家」，行政院長卓榮泰首站赴台中，提及總預算遭藍白兩黨刪凍，一時義憤填膺，尤其有7個部會編列的項目不僅被全刪，甚至超刪，他氣到直接引用民眾黨立院總召黃國昌的口頭禪重複喊「太離譜了，真的太離譜了！」

卓榮泰指出，立院這次刪掉的預算對國家衝擊非常大，過去10多年，立院平均刪去的預算是1.2%，今年卻高達6.6%；監察院被刪到監委出門沒油錢，無法調查案件，總統府國務機要費被刪去88%，無法接待外賓，行政院也被刪到無法找手語老師。

卓榮泰說，合理的刪預算可以接受，但針對特定機關、項目的報復性刪除，他無法接受。過去監察院調查政治獻金交給司法機關，這次就遭到報復性刪預算；外交部國外旅費遭刪，無法出國交流，台灣該如何拚外交？或者說，台灣不拚外交正是藍白兩黨的意願？

卓榮泰表示，在野黨越刪，政府越要拚外交，但在野黨不僅刪特定項目，還訂下通案，統刪總預算的3%，叫行政院自行刪去636億元；立院刪不掉，就叫行政院自己刪，他絕對吞不下去。

卓榮泰指出，更誇張的是外交部有一筆媒體政策宣傳會，編列1億1000多萬元，立院卻刪掉1億4000多萬元，多的3000萬要行政院倒貼嗎？不僅如此，監察院1000多萬元出國費，被刪2000多萬元，有7個部會發生類似狀況，「太離譜了，真的是太離譜了！」

民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影

總預算 覆議案 財劃法

延伸閱讀

自嘲「覆議院長」 卓榮泰批：藍白刪預算拖垮國家進步

民進黨啟動下鄉…卓榮泰親上場 廖偉翔：國家機器搞罷免

影／大罷免白熱化…卓揆全台宣講第一站到台中 盧秀燕反應曝

脫離紅鏈建民主供應鏈 卓揆：將持續管控對陸投資比例

相關新聞

卓榮泰台中開講秀綠色光劍 滿場嗨問「星際大戰嗎？」

行政院長卓榮泰今在民進黨首場台中「人民是頭家」宣講會上開講，他不但在對立院亂刪預算時，民眾黨主席黃國昌上身，喊2次「太離...

綠啟動下鄉宣講 藍抓緊民生議題說服選民

總預算、財劃法覆議案遭立院否決，民進黨今天啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，國民黨則定20日起在全台啟動百場的政策說明會...

批藍白亂刪預算「太離譜了！」 卓榮泰氣到彷彿黃國昌上身

民進黨展開全台政策宣講「人民是頭家」，行政院長卓榮泰首站赴台中，提及總預算遭藍白兩黨刪凍，一時義憤填膺，尤其有7個部會編...

中央不重視台中？ 林右昌批盧秀燕「欺騙台中市民」

全台大罷免，民進黨秘書長林右昌今在民進黨首場台中「人民是頭家」宣講會上批，「盧秀燕說，中央不重視台中」是欺騙台中市民，這...

影／民進黨政府首場下鄉宣講在台中 人潮溢出水安宮

民進黨政府首場下鄉宣講在台中水安宮舉行，不少民眾前往聆聽，人潮擠滿水安宮前廣場，也有不少民眾在水安宮二樓與三樓陽台，另外...

影／行政院長卓榮泰宣講秀光劍 字句痛批藍白毀憲亂政

行政院長卓榮泰今天下午前往台中水安宮進行「人民是頭家」宣講活動，他在致詞時表示，提高國防預算就是要守護國家安全，依照現行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。