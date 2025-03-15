綠啟動下鄉宣講 藍抓緊民生議題說服選民

總預算、財劃法覆議案遭立院否決，民進黨今天啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，國民黨則定20日起在全台啟動百場的政策說明會。藍營黨務人士指出，面對綠營來勢洶洶，國民黨主軸還是要抓緊民生議題，好好說服選民，穩紮穩打，切勿跟綠營節奏走。

藍白12日在立法院聯手否決行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案，民進黨自今天起舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，首發場下午在台中市舉行，由行政院長卓榮泰領軍，副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌、民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、台中在地立委蔡其昌與何欣純擔任講者說明。

為反制民進黨，國民黨也將從3月20日預定到5月20日，在全台立委選區舉辦100場以上政策說明會，並向人民報告總預算及財劃法修正，讓全民了解真相，也會向民眾說明立法院新會期要推出的各項民生法案，包括「還錢於民」、「還假於民」等主張，凸顯執政黨當家鬧事。

國民黨組發會主委許宇甄日前表示，民進黨舉辦8場造勢的政策說明會，都是由行政院長卓榮泰親自領軍，凸顯民進黨要為惡罷添柴火，國民黨所有黨公職都會全力投入這百場的政策說明，接下來如果有任何需要滾動式處理的狀況，也會增加場次。

除舉辦百場政策說明會外，由國民黨立委葛如鈞率領的國民黨數位黨部（KMT Studio），號召國民黨發言人團、青年團、青工會等全國青年夥伴，與各地議會黨團等黨內年輕世代團隊，將透過1週2到3場的街講深入各地，把真相呈現給全台人民，同時結合各地民意代表反惡罷。

國民黨黨務人士解釋，面對當前國際變局以及在野黨於立法院占優勢等局勢，讓民進黨選擇在大選還未到時，就提前抬出抗中保台牌。從過去的國會改革、財劃法到總預算，民進黨一點都不想跟在野黨協商，而是直接把這些議題抹成中共的陰謀，劍指在野黨背後有中共指示。

黨務人士指出，民進黨再度抬出抗中保台論述全力進攻，國民黨沒有辦法不應戰，但切記不能跟著民進黨的節奏走，否則將落入民進黨的圈套。

國民黨團人士強調，面對民進黨的攻勢，由於目前在野黨於國會仍占有優勢，主軸還是放在民生議題，推動人民有感的法案，以及透過全台政策說明會不斷說服選民；雖然會很辛苦，但一定要去做，力求穩紮穩打，而反廢死公投也會繼續走，但不會是主力。