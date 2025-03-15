中央不重視台中？ 林右昌批盧秀燕「欺騙台中市民」
全台大罷免，民進黨秘書長林右昌今在民進黨首場台中「人民是頭家」宣講會上批，「盧秀燕說，中央不重視台中」是欺騙台中市民，這幾年來，民進黨政府在台中投入建設經費超過幾百億、幾千億，這個要摸著良心，要給台中市民了解。
林右昌說，藍白凍刪總預算，最新民調，超過53%以上民眾認為不適宜，即使藍白支持者中，超過25%認為不恰當，中間選民3至4成也不贊成。
林右昌指出，國民黨現在有在反共？不反共的國民黨就不是真正的國民黨，國民黨亂刪預算，台灣要繼續發展，需要預算，台灣這輛大貨車「油箱要大」，才能行駛，國民黨可能太久沒有執政，失去執政能力，不知道如何「持家」。
林右昌強調，民進黨執政，持家有道，台灣GTP比日韓還要高，立院藍白立委亂刪預算，結果都刪到老百姓。台中市每一條重大建設，那一條不是中央出錢？每一條都是中央出錢，而且是出較多的。
他批評，「盧秀燕說，中央不重視台中」，這完全是欺騙台中市民，這幾年來，民進黨政府在台中投入建設經費超過幾百億、幾千億，這個要摸著良心，要給台中市民了解，他非常感謝民眾勇敢站出，盼更多人知道演講內容，讓民眾了解民進黨是負責任政黨，請人民支持政府行政團隊。
副院長鄭麗君說，卓內閣上任300多天來，守護台灣民主信念不變，但現在台灣民主在立院面對前所未有挑戰，從第一會期的立法院職權行使法，到憲訴法、總預算、財劃法，藍白不斷試圖癱瘓憲法法庭與中央政府，尤其刪凍各項預算，又提出不合理法案，國家財政形同失速列車；賴清德總統說過，政黨可以競爭，國家不能犧牲，拜託大家一起團結護民主。
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