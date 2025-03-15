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自嘲「覆議院長」 卓榮泰批：藍白刪預算拖垮國家進步

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
行政院長卓榮泰上台宣講，怒批藍白刪預算是「拖垮國家進步腳步」。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰上台宣講，怒批藍白刪預算是「拖垮國家進步腳步」。記者黃仲裕／攝影

民進黨發動「人民是頭家」全台宣講，行政院長卓榮泰率領施政團隊與民進黨立委，在台中水安宮開始全台第一場宣講。卓表示台灣過去9年快速發展，都是人民努力打拚出來，在野黨卻執意刪除用來照顧人民的預算，「在野黨拖住國家進步腳步！」

卓榮泰說，台灣是公民國家，人民是國家的主人，這幾年經濟快速發展，已居亞洲四小龍第一名，國民所得突破3萬3000美元，股市穩穩站上2萬點，世界主要科技大產在台灣投資發展，這都是人民的功勞，經濟越來越好，政府也可以照顧人民。

卓榮泰表示，過去9年來，每年稅收增加，基本工資提升，長照、育兒經費預算都能增加，長照預算去年已經超過800多億元；這不只是政府照顧人民，而是人民自己打拚出來。

卓榮泰自嘲，現在都說他是行政院有史以來提出最多覆議的「覆議院長」，但要不是國民黨、民眾黨兩大在野黨破壞憲政機制、侵害人民權利，不討論、不民主，他也不會提覆議；提覆議是希望國會有機會反省錯誤，將應有的預算重新還給人民，但是在野黨並不在乎。

卓榮泰說，今年預算編了3兆1352億元，其中2000多萬元是新增項目，包含交通建設、租屋補貼、社會住宅、國民年金、長照育兒、科技預算乃至國家安全，哪個項目不重要？更別說地方政府預算也在增加，地方可以增加，中央卻不能，原因是甚麼？

「就是2個在野黨要拖住國家進步腳步！」卓榮泰痛批，這幾年人民打拚稅收增加，預算占GDP比例並沒有比過去高，在野黨卻用話術來說「預算比過去高」。他希望所有人民聽到，這增加的2000多億元絕對不能刪，不然政府無法做事；預算確實比較多，是因為政府做的事情也確實比較多。

民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影

總預算 覆議案 財劃法

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