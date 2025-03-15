台中沒有像樣的美術館？ 交通部長酸：難道國美館被偷走了？

全台大罷免，民進黨首場「人民是頭家」宣講會今天在台中水安宮開講，交通部長陳世凱說，他聽說台中沒有美術館，他趕快去國美館看有沒有被偷走，他也駁斥「台中建設中央一毛錢都沒有出」，他一一件說明。

陳世凱說，他聽台中鄉親說台中沒有美術館，他敢快去看一下，怕國美館被偷走，他爭取地方建設，過去向中央爭取預算，一筆筆要打拚做出來；有人說，中央一毛錢都沒有出，但中央在台中的建設投入經費，他一件件說。

陳世凱指出，包括台中港、台中機場，都是中央出，出的是幾十億、幾百億，還有台中重要交通建設也都是中央出，例如台中捷運綠線、規畫藍線等，怎麼會一毛沒有出？交通對民眾很重要，中央投入經費，現在被砍預算，為了讓台中交通更好，請民眾支持中央總預算。

陳世凱說，中央預算被砍，財劃法再修改，交通部預算會更少，台中捷運現在只有一條，交通部沒預算，台中未來的捷運要怎麼蓋？政府需要支持願意行政院的國會。