綠台中宣講 王義川喊罷免傅崐萁「不然變成中國人選台灣總統」

民進黨全台宣講「人民是頭家」，由行政院長卓榮泰率領，第一站到台中水安宮。民進黨不分區立委王義川說，大罷免一定要成功，國民黨立院黨團總召傅崑萁都要罷掉，否則未來陸配獲得身分證年限逐漸降低，「台灣的總統就是中國人選」。

王義川說，他和民進黨台中立委蔡其昌、何欣純在立院，不斷要求台中科學園區的預算不能動，仍在國民黨立院副院長江啟臣主持下，敲槌通過凍刪預算，甚至連台中市長盧秀燕的3個「乾兒子」羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪都亂搞一通。

王義川強調，正如民進黨團總召柯建銘所說，一定要大罷免，台中6席藍委都該被罷免。他表示，國民黨提出陸配獲得身分證的年限，從6年變成4年，令人無法接受；現在已經有很多70多歲的陸配，大量來台「依親」，不花一毛錢使用健保，這都是台灣人繳了2、30年的健保錢。