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綠台中宣講 王義川喊罷免傅崐萁「不然變成中國人選台灣總統」

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
民進黨立委王義川說，若大罷免不成功，未來台灣總統將變成大陸人選，到時就欲哭無淚。記者陳敬丰／攝影
民進黨立委王義川說，若大罷免不成功，未來台灣總統將變成大陸人選，到時就欲哭無淚。記者陳敬丰／攝影

民進黨全台宣講「人民是頭家」，由行政院長卓榮泰率領，第一站到台中水安宮。民進黨不分區立委王義川說，大罷免一定要成功，國民黨立院黨團總召傅崑萁都要罷掉，否則未來陸配獲得身分證年限逐漸降低，「台灣的總統就是中國人選」。

王義川說，他和民進黨台中立委蔡其昌、何欣純在立院，不斷要求台中科學園區的預算不能動，仍在國民黨立院副院長江啟臣主持下，敲槌通過凍刪預算，甚至連台中市長盧秀燕的3個「乾兒子」羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪都亂搞一通。

王義川強調，正如民進黨團總召柯建銘所說，一定要大罷免，台中6席藍委都該被罷免。他表示，國民黨提出陸配獲得身分證的年限，從6年變成4年，令人無法接受；現在已經有很多70多歲的陸配，大量來台「依親」，不花一毛錢使用健保，這都是台灣人繳了2、30年的健保錢。

王義川說，如果這次大罷免沒有成功，未來國民黨就會把6年真的變成4年，4年再變成0年，台灣的總統就變成中國人選，到時候大家欲哭無淚；因此拜託一定要來罷免，就連傅崐萁也要罷掉。

民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影

總預算 覆議案 財劃法

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