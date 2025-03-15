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林右昌：在野濫刪總預算砍民生 盼民眾讓藍白知錯

中央社／ 台北15日電

民進黨首場「人民是頭家」政策宣講會今天在台中舉行，秘書長林右昌表示，藍白在國會濫權凍刪總預算，包含中間選民及藍白支持者，都有人認為不恰當，他期盼有更多民眾站出來，讓藍白政治人物知道錯了。

民進黨「人民是頭家」首發場下午在台中市水安宮舉行，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、交通部長陳世凱，林右昌及民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、台中在地立委蔡其昌與何欣純等出席。

林右昌在活動前受訪表示，藍白在國會濫權凍刪總預算，造成國家經濟發展障礙，人民憤怒且不認同，包含中間選民以及藍白支持者，都有人認為不恰當，所以這次特別舉辦8場說明會，就是希望更多民眾了解藍白的倒行逆施，對國家及民眾造成多大影響，也盼有更多民眾站出來，讓藍白政治人物知道錯了，讓國家早日回到正軌。

至於為何首發場選台中，林右昌說，民進黨9年執政期間，中央全力支持所有台中重大建設，包含橋梁、捷運、再生水廠、工業園區與校園周邊環境等，因此希望台中市長盧秀燕看到藍白亂搞，可以提醒國民黨主席朱立倫，把錯的事情矯正過來。

對於罷免國民黨台中立委的6個罷免團體也到場擺攤，林右昌表示，民進黨就是做一個社會大平台，讓社會聲音藉此展現，民眾踴躍站出來表達民意很重要。

林右昌強調，人民是頭家，不能發生惡奴欺主的事情，在野黨現在所有法案都是政治性、高衝突性，根本與民生無關，且總預算攸關台灣所有人，在野砍總預算就是砍民生。

另外，宣講會現場也有飲料商家表態擺攤相挺，免費發送寫著「人民是頭家、六順和春」的手搖飲；還有小吃攤老闆貼上海報，寫著「罷免你！只是把借給你的權利討回來；希望我剛出生的女兒能生活在沒有通匪政客的台灣！」等語。

總預算 覆議案 財劃法

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