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綠台中宣講 護國女醫質疑：藍刪預算傷害台灣的醫療

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影

全台大罷免，民進黨首場「人民是頭家」宣講會今天在台中水安宮開講，「女力護國」發言人顏雯馨說，總預算被藍白否決，是她今天站出來原因，她質疑，國民黨選前說要保護醫療，但選後變調，卻刪除相關預算，根本在傷害台灣的醫療。

顏雯馨指出，她本業是牙醫師，也是台灣囝仔、勇敢台灣人，總預算被藍白否決，是她今天站出來原因；國民黨選前說要保護醫療，但選後變調，後又發生羅廷瑋發公文事件，質疑教壞囝仔大小，藍說保護醫療，卻刪除相關預算，根本在傷害台灣的醫療。

顏雯馨說明，例如藍凍結韌性醫療準備金預算凍結，未來遇到緊急危難怎麼辦？廖偉翔第一時間現場開直播，怎麼回事？

顏雯馨強調，「女力護國」站出來，自己花錢，就是要告訴人民怎麼回事，遭質疑是拿錢辦事，被霸凌，今天站出來，就是希望大家都可以出來，知道發生什麼事，並且要回屬於我們的權利，盼大家一起出來，捍衛民主台灣。

總預算 覆議案 財劃法

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