民進黨下鄉宣講今啟動 主打刪總預算毀民生

民進黨今啟動首場下鄉宣講，主訴求藍白刪總預算毀民生，闡述執政藍圖及國會亂象。同時各部會為因應被刪的預算，除監察院廁所不提供衛生紙外，許多部會的辦公室燈管都要「隔盞開」，且為省電，電梯也只能搭一部，公務員苦哈哈。民進黨團則說，目前由政院先研議優先順序，黨團就是全力配合行政院。

民進黨日前指出，立法院三讀送出的總預算案中，多達七個部會單位「預算刪減數超過預算數」，未來公務員是要「貼錢上班」？中央總預算被刪，早已先從中央各部會基層「開刀」，監察院日前內部公告，一般行政費中的業務費全被刪，庫存衛生紙將用盡，若同仁有如廁需求，請自備衛生紙。

也有部會寄內部信件指出，為節省業務費支出，即日起減少施作辦公空間吸塵、洗地打蠟及環境消毒滅鼠次數；減量供應擦手紙、衛生紙；減少影印間、茶水間及走道燈管數量，辦公室走廊電燈以隔盞開為原則等。

另一名部會高層也無奈說，現在為因應總預算被砍，辦公室的電燈從原先4管減少成只能開一半，空調也只能限時段，且電梯也減少開放，「之後會不會為了要省電，還要自備檯燈照明，公務員的眼睛健康誰來照顧？」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，現在總預算被砍被凍，許多國家大建設都無法在上半年發包，全部卡住，對國家而言就是犧牲建設時間、延誤時程，也有許多人申請到的國外獎學金也不確定能否領得到，而取消國外深造機會。

「預算都是要搭配好的時程。」吳思瑤說，但現在很多都是未定之天，各部門真的是都很煩惱，首當其衝的是公務同仁要忍受不能開燈、沒衛生紙用，如今就是對公務員的工作職場不友善、國家建設期程的延宕、整個社會的不穩定性。

吳思瑤強調，覆議失敗後，下一關要由總統公告才會生效，而行政院這段期間也要去研議如何因應，包括有些預算不能流用怎麼辦，有些可以流用的，可以如何調配等等，要先去排出優先順序，因應措施絕對是要以避免人民福祉受到傷害為主。

吳思瑤說，未來黨團在因應總預算被砍的作為，主要配合行政部門，由行政院去定義優先順序、哪些要去發動，一部分是行政院可以去調配，另一部分可能送到立法院，一切都是依照行政院盤點，做出不同優先順序的因應方案，但只要送到立法院來的，民進黨團一定會全力配合。