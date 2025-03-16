住處遭搜索傅崐萁今上火線回擊 控民進黨起手式被打亂才司法攻擊

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前疑因競選小物案，其在花蓮住處遭檢調搜索，傅今再親上火線澄清，表示這次檢調調查，是因他粉碎民進黨下鄉宣講大罷免，民進黨起手式國家級謠言被他徹底粉碎，所以才不堪起手式被打亂後，用司法極端手段攻擊他。

傅崐萁今說，面對民進黨這樣鋪天蓋地的扭曲、謠言治國、謊言政府，但這樣國家級詐騙已被他破壞，執政黨無法下鄉攻擊他，所以才轉為司法手段，甚至掩蓋的方式攻擊他，不過他完全無所畏懼，就是要一心守護台灣、愛惜花蓮，他也會全力以赴，希望大家安心，唯有安心，台灣才會好、花蓮才會好，請所有花蓮鄉親大家放心。

傅今天也提到，民進黨這一整年包括綠媒、網路、綠團的不斷攻擊，攻擊到現在大家都了解，這些都是假的。尤其今天這麼高壓極權政府，若有一絲一毫不法，早就已滔天被查，尤其他家裡的園丁被再三追殺，且已有過很多次調查，彰顯執政黨已整整2、3個月來說這個國家沒有預算可執行，中央政府還說要拆燈管、連衛生紙都沒有。傅批評，執政黨整整鋪天蓋地，動員所有綠媒、網軍、側翼等，轟炸了台灣2個月之後，被他在立法院簡單的一次的院會，就將所有的滔天謊言全部澄清清楚。

傅今天提到，尤其行政院主計長已經公開在立院承認，今年總預算多1368億元，各個部會也比去年都增加很多，行政院今年的總預算度達到2兆9886億元，比去年增加1368億元。甚至他也再三代表在野黨表達，如果還有不足可以向立法院表達追加，如果有窒礙難行，也可以向在野黨提出。

傅崐萁強調，就是因為他粉碎這次民進黨所要推動的下鄉大罷免的謠言，所以才被用這種極端的手段攻擊，但他的心情非常坦蕩，這一年來，為國家社會做很多事，並且要導正成為一個民主的社會，同時為家鄉的花蓮爭取預算，要照顧花蓮的老人、青年孩子。

傅崐萁說，一整年來他都是透明人，若有任何不法行為，不用等到天亮，半夜都可以來。他再度強調，他在國會的基本問政，都被這樣恫嚇，恫嚇國會議員，在野黨絕對團結一心，國民黨最團結的時候，絕對不畏強權威嚇，就是要守護台灣，尤其國家要恢復軍事審判，甚至戒嚴，甚至挑起兩岸戰爭，甚至可能我們的青年人不分男女又服兩年兵役，原本安好的台灣，要走到這樣的境界嗎？我們不能成為下一個烏克蘭。

傅說，他身為國會議員，就是要守護台灣，對於所有花蓮執政者的手段，對他、家人的攻擊，他都甘之如飴，因為身在亂世的此時，他只有一心坦蕩，面向陽光、無所畏懼，才能帶領台灣走出陰霾。