影／傅崐萁傳涉偽造文書 罷藍委發言人：加深民眾罷藍決心
國民黨立法院黨團總召傅崐萁被爆去年提供藍委候選人競選小物，北檢指出疑涉違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，發動三波搜索。今在板橋簽署罷免立委葉元的女子說，國民黨在立院不傾聽民意，傅崐萁又身為總召，相信會因此加深民眾罷藍委決心。
罷免葉元之連署站今在板橋重慶路擺攤，一名女子於雨天之中，前往連署站提供身分證參加罷免連署，她受訪表示，國民黨在立院當中表現，沒有傾聽選區民意，已經形成黨意凌駕民意之上，黨團總召說要怎樣做就怎樣做，從不聆聽選民訴求，一而再的罔顧人民心聲，認為葉元之已經忘記自己是人民的僕人，而不是主人。
她說，傅崐萁涉案事件相信司法是保持公正與獨立性，不論哪個黨派，檢警都會秉持正當性進行司法行動，相信傅崐萁此事一定會加深其他民眾罷免藍委決心。
罷免羅明才發言人琪琪表示，今天深坑兒童遊戲公園連署站第一天開張，儘管下著大雨，中午前仍超過30人連署，顯示民眾仍相當踴躍。之前連署站遭背後勢力阻擋被迫拆除，連署民眾也認為藍委傅崐萁在立院似乎自以為王，昨又發生疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，加上國民黨亂刪預算，各種舉動讓民眾更討厭國民黨。
罷免葉元之發言人莫莉表示，二階開始後連署民眾熱度開始增加，但因今天大雨部分室外站點人數略為減少是預期中的狀況。她說，傅崐萁在立院的所作所為已令人髮指，昨又因競選小物被檢方偵辦，藍委在立院各式作亂行為，讓民眾更想罷免藍委。
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