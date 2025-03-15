傅崐萁遭搜索 國民黨團轟賴清德：破壞民主千古罪人

14日國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮住家和員工宿舍遭搜索，國民黨立院黨團今表示，嚴正敬告賴清德總統，「若你只想利用『司法』、『反共』、『國安』為由，恫嚇在野黨、恫嚇國會，不但無效，更將是煽動台灣仇恨政治、製造全民對立、破壞民主法治的千古罪人。」

國民黨團表示，11、12日在立法院，全體內閣閣員全程參與「總預算國家級詐騙破案記者會」，被國民黨團總召傅崐萁在質詢台上逐一點破各部會沒有誰最窮，只有誰更有錢之際；13日賴清德總統立馬祭出「賴十七條」，以國安、反共名義「恢復軍事審判」、「緊縮兩岸交流」、「政治忠誠表態」、「準戒嚴狀態上路」；14日台北地檢署檢察官跨區花蓮以早已簽結的司法案件為由，搜索國會最大在野黨團總召住所、員工宿舍。

國民黨團指出，昨日台北地檢署大動作赴花蓮搜索傅崐萁住所、員工宿舍。看似為犯罪偵查，實為「政治追殺式搜索」，恫嚇全民。其因在於所謂的「修容小物案」，相關人員早已被調查局約談多次且皆被無保請回在案。然而昨天搜索的同時，綠營側翼媒體、網紅早已收到消息，配合現場直播、引導式報導，這不是「針對性政治追殺」？什麼才是「司法介入政治」？什麼才是「司法介入大惡罷」？

國民黨團提到，依照台灣公民人權聯盟、台灣人權促進會、公民監督國會聯盟（公督盟）、民間司法改革基金會於2023年3月公布的司法信任度民調指出，全台民眾對於台灣的司法的公正性、司法改革的滿意度僅3成，高達近9成民眾認為檢察官辦案會受政治力影響；6成7的民眾則認為檢察官辦案過程會濫用權力。昨天檢察官的「濫權搜索」完全印證，民進黨側翼的自證預言。何其可悲？何其諷刺？

國民黨團提醒，現在賴政府假借「反共」、「國安」之名，在全台行「威權」、「綠色恐怖」、「準戒嚴」之實，其目的是在恫嚇在野黨、恫嚇全民，中華民國的民主不是「人民做主」，只能「民進黨做主」、「賴清德做主」。

國民黨團表示，賴清德政府面對在野黨、國會的監督、質疑，具體回應就是「通通抓起來」，民眾黨前主席柯文哲被關、國民黨傅崐萁被不當政治搜索，更不要論民進黨內被賴清德整肅的異已早已噤若寒蟬，這跟當年的「麥卡錫紅色恐怖」何異？

國民黨團喊話賴總統，「要當好一國之君，不是要人民害怕你，而是要人民尊敬你」。面對為何台積電赴美投資案政府沒有作為、電價何時凍漲、役男是否要當二年兵、政府是否準備戒嚴等，這些都是人民想要聽到賴總統的具體回應、策略及主張。而不是「黔驢技窮」般的高舉「反共大旗」，行「威權統治」之實。「賴清德總統，回頭吧。若執意一意孤行的結果，將迎來的是萬劫不復及無底深淵。你準備好了嗎？」