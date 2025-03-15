傅崐萁臉書湧入上千打氣留言 國民黨花蓮黨部譴責民進黨司法追殺
國民黨立院黨團總召傅崐萁的李姓管家昨遭檢調大舉搜索，國民黨花蓮縣黨部聲援傅崐萁，痛斥執政黨透過司法打擊異己，要賴清德總統不要再用卑劣方式追殺在野黨；傅崐萁臉書也有上千名支持者湧入留言，為他加油打氣。
傅崐萁昨天已召開記者會，說明所有團購無不法，且與境外資金無關，請賴清德總統不要再追殺在野黨，另也在臉書發聲，到今天已有1700多則留言，多半是為他加油打氣。
藍營花蓮黨部昨晚發出聲明聲援，與傅崐萁的說法一致，也嚴厲譴責民進黨政府，表示過去民進黨在野時強調司法獨立，不能為執政者作為打擊異己的追殺工具，但非常遺憾，國家司法到現在都無法真正獨立，追殺黨內異己鄭文燦、黨外民眾黨前主席柯文哲，又以司法手段追殺傅，用卑劣手段恫嚇在野黨。
縣黨部指出，競選小物案在去年大選前被各地民進黨候選人檢舉告發後，各地檢署偵查團購過程是否為中國大陸的紅錢，查得非常清楚，所有的進出口商都透過花蓮縣內的銀行，所有資金、稅金都非常清楚，只要上網都可以看得到所有物品皆為20元左右，並未違反選罷法。
縣黨部表示，此案各地地檢署全部簽結，卻看到北檢以違反商業會計法就要強制搜索國會議員居住處所，並違反偵查不公開，洩密給特定媒體，製造話題，呼籲賴清德總統，不要再用拙劣的方式追殺在野黨國會議員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言