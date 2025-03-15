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傅崐萁臉書湧入上千打氣留言 國民黨花蓮黨部譴責民進黨司法追殺

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）。本報資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）。本報資料照片

國民黨立院黨團總召傅崐萁的李姓管家昨遭檢調大舉搜索，國民黨花蓮縣黨部聲援傅崐萁，痛斥執政黨透過司法打擊異己，要賴清德總統不要再用卑劣方式追殺在野黨；傅崐萁臉書也有上千名支持者湧入留言，為他加油打氣。

傅崐萁昨天已召開記者會，說明所有團購無不法，且與境外資金無關，請賴清德總統不要再追殺在野黨，另也在臉書發聲，到今天已有1700多則留言，多半是為他加油打氣。

藍營花蓮黨部昨晚發出聲明聲援，與傅崐萁的說法一致，也嚴厲譴責民進黨政府，表示過去民進黨在野時強調司法獨立，不能為執政者作為打擊異己的追殺工具，但非常遺憾，國家司法到現在都無法真正獨立，追殺黨內異己鄭文燦、黨外民眾黨前主席柯文哲，又以司法手段追殺傅，用卑劣手段恫嚇在野黨。

縣黨部指出，競選小物案在去年大選前被各地民進黨候選人檢舉告發後，各地檢署偵查團購過程是否為中國大陸的紅錢，查得非常清楚，所有的進出口商都透過花蓮縣內的銀行，所有資金、稅金都非常清楚，只要上網都可以看得到所有物品皆為20元左右，並未違反選罷法

縣黨部表示，此案各地地檢署全部簽結，卻看到北檢以違反商業會計法就要強制搜索國會議員居住處所，並違反偵查不公開，洩密給特定媒體，製造話題，呼籲賴清德總統，不要再用拙劣的方式追殺在野黨國會議員。

國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住處旁員工宿舍遭檢調搜索，傅昨批評，賴清德總統政治追殺，恫嚇在野黨。王燕華／翻攝
國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住處旁員工宿舍遭檢調搜索，傅昨批評，賴清德總統政治追殺，恫嚇在野黨。王燕華／翻攝

傅崐萁 國民黨 選罷法

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