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傅崐萁花蓮宅被搜查 翁曉玲：意圖煽動仇恨值

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住家旁的員工宿舍昨遭台北地檢署搜索，引發關注。國民黨立委翁曉玲表示，北檢查大選前已被多處地檢署行政簽結查無不法的選舉小物團購案，明顯就是「政治干預司法」，意圖煽動對傅崐萁的仇恨值。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住家旁的員工宿舍昨遭台北地檢署搜索，引發關注。國民黨立委翁曉玲表示，北檢查大選前已被多處地檢署行政簽結查無不法的選舉小物團購案，明顯就是「政治干預司法」，意圖煽動對傅崐萁的仇恨值。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住家旁的員工宿舍昨遭台北地檢署搜索。國民黨立委翁曉玲表示，北檢查大選前已被多處地檢署行政簽結查無不法的選舉小物團購案，明顯就是「政治干預司法」，意圖煽動對傅崐萁的仇恨值。

翁曉玲表示，從去年8月底，民眾黨前主席柯文哲遭搜索約談、今年2月發動藍營立委大罷免潮，到昨天傅崐萁住家與辦公室被檢調突襲搜索，還有過去這10個月來藍白委員遭受大大小小數不清的造謠抹黑，賴清德總統想方設法整肅異己，毫不手軟，所作所為根本就是在搞綠色恐怖、專制獨裁。

翁曉玲說，賴清德就任未滿一年，「政治干預司法」，斧痕鑿鑿，北檢放著眾多金融詐騙案不查，越區跑到花蓮去搜查傅崐萁住家，大舉調查2024大選前已被多處地檢署行政簽結查無不法的選舉小物團購案。北檢的搜索調查舉措，不僅有違反法定管轄權之虞，而且明眼人一看即知就是政治惡鬥。

翁曉玲質疑，倘若傅崐萁真有違法情事，為何去年大選前不查，要等到大罷免開始才來調查，這不就是意圖煽動對傅崐萁的仇恨值，給傅崐萁罷免案添柴加火。

翁曉玲批評，民進黨政府搞民生不行，搞鬥爭非常在行。明明有了史上最高的經費預算，還怨天尤人，假裝哭窮；明明有了龐大的行政權，還想搞專制極權，「有賴清德這樣的領導人，我們怎能不擔心台灣在他手上真可能成為下一個烏克蘭！」

翁曉玲說，她越來越懷疑賴清德可能是某境外敵對勢力的代理人，派來顛覆台灣、消滅中華民國，否則不會如此迅速地將台灣推向戰爭的邊緣。

傅崐萁 罷免 翁曉玲

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