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冷眼集／國家機器扣紅帽 傅崐萁成箭靶

聯合報／ 本報記者李承穎
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者曾吉松／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者曾吉松／攝影

全台掀起大罷免浪潮之際，國民黨立法院黨團總召傅崐萁競選小物案遭檢方調查，府院黨已全面火攻大罷免，司法此時出手不免讓人聯想是適時「助攻」，能讓多名遭罷免藍委與傅案勾連，不僅有望達成綠營「一舉殲滅」藍委的戰略藍圖，賴清德總統的「麥卡錫式反共」，也找到人祭旗。

賴清德前天祭出「賴十七條」緊縮兩岸交流，已被視為劍指大罷免，檢調昨天又搜索傅崐萁員工住處，緊接著府院黨今天又將啟動全台首場政策宣講，連三天「巧合」時機點引人聯想，「賴清德真的出手了嗎？」已成地方熱議的耳語。

傅崐萁身為藍黨團總召，在國會屢屢與綠營開槓，公民團體的罷免藍委文宣中，早已主打「罷免ＸＸＸ，就是罷免傅崐萁」，退休教師葉春蓮嗆傅被架離，也讓綠營順利再推升傅崐萁仇恨值，讓傅成為藍委「箭靶中的箭靶」，已是綠營全台大罷免戰略。

加上傅崐萁的競選小物被綠營指控給了四十名藍營立委候選人，雖然桃園地檢署曾經兵分多路，調查大半個月，卻查不到國民黨立委呂玉玲的競選小物違法，但此時北檢再辦，會讓多名藍委在大罷免期間與傅案勾連，即便最後查無不法，恐怕也早已傷痕累累，甚至因此中箭落馬。

綠營名嘴早已不斷主攻傅的競選小物來自中國大陸資助，民進黨也不斷指控傅崐萁訪陸、赴香港，返台後硬闖三大惡法，現在司法偵辦，更有望以國家機器將傅崐萁扣上「紅帽子」，並驗證賴清德前天所指「中國是境外敵對勢力」的統戰威脅。

賴清德的「麥卡錫式反共」找到出口，一切劇本照綠營期待進行，只是民眾黨前主席柯文哲被羈押、國民黨籍縣長林姿妙遭重判，已讓外界頻頻質疑「政治追殺」，如今司法又指向最大在野黨總召，檢方若不甘於被稱當「政治打手」，得拿出更讓人信服證據。

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