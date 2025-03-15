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藍：賴政府進入戒嚴一言堂

聯合報／ 記者楊正海葉德正陳恩惠／連線報導

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國民黨立法院黨團總召傅崐萁遭控送給同黨立委候選人「競選小物」，國民黨立委呂玉玲當時被綠營對手檢舉送小物給選民涉及賄選，但檢方查無不法；藍營表示，有許多藍委遭調查，但都簽結，他們是團購競選小物，是自己買的，不是傅崐萁送的。

傅崐萁去年元月被爆以「好禮三選二」模式，向全台四十位國民黨和無黨籍候選人協調提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋等優惠競選小物；翌日民進黨桃園立委候選人劉仁照提告呂玉玲賄選，指控呂發送市價超過卅元的「精美指甲剪組」。

呂玉玲當時出示採購單據自清，她所發的文宣小物總共採購一萬份，每份單價廿八點七三元，未違反法務部函釋卅元規定；競選團隊在網路比價，相同品項單價介於十二元至廿九元不等。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，台北地檢署當時收到劉仁照提告後，依程序核轉桃檢偵辦，當時檢方查賄專線也接獲檢舉，但經承辦檢察官兵分多路調查大半個月認無不法簽結。

不過，國民黨北市議員鍾小平曾自爆，傅崐萁送他一萬份修容組，隔天緊急改口稱是支持自己的企業主付錢，還出示發票。

「我們是團購。」另名藍營民代指出，當時競選立委時，自己沒有做帽子，因為十一、十二月選舉造勢，北部常下雨，所以決定做大型造勢活動的帽子，沒有管道、也不知道去哪裡訂，就參加團購。

該民代指出，「團購」就是有出錢，所以不覺得競選小物會出什麼事，而且如果是像鍾小平一開始說的「被送」？為何還有發票給他？且鍾小平後來也確實有找到發票，就表示是用買的，否則送物資還要給發票，根本邏輯不通。

國民黨立委洪孟楷表示，據他了解，去年已有許多委員接受調查，最後都簽結沒有不法，如今再次大動作，就是想讓在野一點聲音都沒有，是進入戒嚴一言堂，企圖引發寒蟬效應。台灣不能只有一種聲音，司法絕對不能成為操作工具，用這種手段要反對民進黨政府的一切聲音閉嘴，這樣子還能算是「民主進步」嗎？

傅崐萁 劉仁照 呂玉玲 洪孟楷 鍾小平

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