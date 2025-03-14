大罷免之際傅崐萁住家遭搜 王鴻薇：綠追殺讓人人自危

國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮住處今早遭搜索，傳因競選小物引起。國民黨團書記長王鴻薇認為，傅崐萁個人的風吹草動會影響團隊，是否意在「擒賊先擒王」？

王鴻薇表示，現正值大罷免，從民進黨政府、行政院到罷免團體，想辦法用各種素材為大罷免加溫。此時針對地檢署已經偵結的案子，大動作展開搜索，當然令人聯想到是為大罷免而來。

王鴻薇說，傅崐萁身為國民黨團總召，個人風吹草動會影響到團隊，是否有擒賊先擒王的策略？正值國會開議期間，若要對立委發動偵查或搜查，必須經過立法院同意。儘管這次是針對傅崐萁住家的員工宿舍，但仍讓氣氛顯得肅殺。

王鴻薇表示，民進黨動輒用「國安法」、「反滲透法」，對敵對陣營，對在野黨民代、村里長、宮廟、軍公教，連軍人現在可能都得面臨軍法審判大復活，人人自危。不曉得政府會以龐大的行政資源，對在野黨民代、一般人民，採取什麼政治追殺。