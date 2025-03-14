傅崐萁競選小物違法？藍民代：邏輯不通、我們自己買的

國民黨立法院黨團總召傅崐萁遭爆贈送同黨立委候選人「競選小物」，檢方今啟動調查，傅崐萁今說「一切合法」。一位藍營民代說，若是競選小物違法，「這邏輯不通啊」，因為是候選人買的，不是「被送」的。

傅崐萁去年被爆以「好禮3選2」模式，向全台40位國民黨和無黨籍候選人協調提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋等優惠競選小物，當時被解讀為後續立法院正、副院長選舉提前蓄積量能。

名嘴溫朗東踢爆，傅崐萁提供藍營候選人競選小物，之後傅崐萁當選國民黨立院黨團總召，質疑他恐涉及行賄，藍營民代則恐涉受賄罪。查閱監察院政治獻金公開資料，2024大選中，包括總統候選人侯友宜在內，共有20名藍營政治人物都曾購買花蓮縣「戰天下」公司文宣品。

其中一位藍營民代指出「我們是團購」，而且是帽子，這些在名目上都看得到，當時競選時，自己沒有做帽子，因11、12月選舉造勢，北部常下雨，所以決定做大型造勢活動的帽子，自己沒管道，也不知道去哪裡訂，就參加團購。

該民代指出，「團購」就是有出錢，所以不覺得競選小物會出什麼事，而且如果是像議員鍾小平一開始說的「被送」？為何傅崐萁還要附贈一張發票給他？所以應該也是買的，且鍾小平後來也確實有找到發票，就表示是用買的。

該民代表示，競選時常有人會贊助礦泉水、口罩或是食物，買物資送候選人，為何還要送發票？這邏輯不通啊，政治現金要有發票「有聽過送物資、還附贈發票？」如果是這樣，送東西的人要拿什麼去核銷？