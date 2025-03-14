民進黨：傅崐萁案藍自家人爆料 敵人就在本能寺

國民黨團總召傅崐萁位於花蓮吉安鄉住家上午遭到搜索，傳出與去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物有關。民進黨表示，秉持一貫態度，尊重司法調查毋枉毋縱，希望當事人都能誠實面對司法。

民進黨發言人戴瑋姍表示，傅崐萁面對司法調查，不深自檢討且配合，反過來指控檢調甚至抹黑賴總統。試問，相關案件不就是日前曾經收受他提供紀念小物的同黨同志，自己上媒體爆料，有了新的事證，才重新引發社會關注的嗎？

戴瑋姍指出，扯你後腿的就是藍營自己人，若要人不知除非己莫為。連帶團出訪都無法保護自己團員安全的人，是沒有資格替自己員工說話的。戴瑋姍呼籲，傅崐萁誠實面對司法，勿再詆毀司法、抹黑賴總統，這樣的手段，絕對無法掩飾過去的劣跡斑斑。