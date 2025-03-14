查傅崐萁修容組競選小物案 北檢：有管轄權、無預設立場

台北地檢署偵辦戰天下公司出售修容組等競選小物，涉違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，北檢今下午簡要說明，今指揮調查官執行搜索保全證據，「本署偵辦案件並無預設立場」，皆依證據認定事實適用法律，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

北檢指出，今年2月14日接獲告發後依程序立案，檢察官指揮調查局北部地區機動工作站調查分析相關事證後，戰天下出售競選小物的相關地點包北檢轄區，因此具有管轄權。

檢方指出，「為保全相關證據」向台北地方法院聲請核發搜索票獲准，2月27日首度執行搜索被告戰天下負責人蘇意舜及戰天下公司等5處所；3月11日及今14日則是搜索李姓被告的台中、花蓮居所等共3處所。

北檢強調，本署偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。