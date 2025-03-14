傅崐萁競選小物案 鄭銘謙：北檢依證據辦案
檢調獲報，戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，台北地檢署今天發動第三波搜索。法務部長鄭銘謙下午在立法院表示，北檢獨立偵辦，他無法揭露、干涉，檢方會依照證據辦案。
台北地檢署今天上午指揮調查局北機站，從台北直奔花蓮搜索花蓮縣立委傅崐萁的員工宿舍。
北檢表示，今年2月14日，接獲民眾告發戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反「商業會計法」、偽造文書等罪嫌，經承辦檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站於2月27日持法院核發之搜索票，搜索蘇姓等被告、戰天下公司等共5處所；再於3月11日及今日，持法院核發之搜索票，搜索李姓被告之台中、花蓮居所等共3處所。本案由檢察官持續調查釐清中。
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