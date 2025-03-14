整理包／傅崐萁競選小物涉違法？如何延燒一次看

國民黨立法院黨團總召傅崐萁遭爆贈送同黨立委候選人「競選小物」，檢方今啟動調查，回顧此事件，評論員溫朗東上月質疑他涉嫌違反反滲透法，到台北地檢署提告，期間也有議員自承收小物後否認，傅崐萁今則說「一切合法」。

傅崐萁被爆曾於2024年立委選舉期間，提供競選小物給立委候選人，溫朗東今年2月指出，傅去年初被媒體掌握「以『好禮3選2』的模式，找到指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，給全台近40位藍營及無黨籍立委候選人選擇，不論候選人選哪二種，傅都以各1萬份起跳協助談價錢。」

溫朗東後來發現，負責產出競選小物的是戰天下公司，該公司負責人蘇意舜與傅崐萁時任花蓮縣長、被彈劾的花蓮縣政府觀光處同名同姓，公司成立於2022年10月11日。

他質疑，如果競選小物背後的來源是中國大陸，就有違法問題，另有媒體報導傅崐萁大量發放競選小物給藍營立委，希望選上立法院長，如果傅的立院總召是透過大量發放競選小物收買而來，也有妨害投票的問題。

溫朗東今年2月14日提告傅、蘇違反反滲透法，希望司法單位查明「戰天下」的資金來源為何，還建議「戰天下」大方把競選小物修容組的進口單據、匯款相紀公開。

蘇意舜當時強調，買賣完全合法、合法申報、合法進口。

在溫朗東提告前一天2月13日，國民黨立委王鴻薇表示，她可以很負責任地說，競選時期所有文宣宣傳品跟競選小物，都會依法申報，也有單據，歡迎來查。

國民黨北市議員鍾小平當時則自爆，傅崐萁送他一萬分修容組，隔天緊急改口稱是支持自己的企業主付錢，他選舉沒有發指甲剪，事後別人幫買，他要慢慢發，例如在里民工作會報、做民調或地方服務，也強調無涉選舉、政治獻金。

傅崐萁今回應，今天非常遺憾，竟然用各地地檢署已偵結的案子，由賴清德慣用的北檢，沒有管轄權，所有進出口商都在花蓮；過去所有清查都很清楚，一切合法，重啟調查，竟由無管轄權的北檢，再透過特定媒體放話，恫嚇在野黨。