北檢偵辦傅崐萁案搜索「男管家」住所 政界研判是查金流

國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住家的員工宿舍今天遭台北地檢署搜索，據悉，目標是傅的管家李姓男子，李行事謹慎，個性低調，有地方政界人士分析，從檢調動作來看，對案情已有一定了解，今天搜索應是查金流。

台北地檢署今天上月14日接獲名嘴告發「戰天下」公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌。北檢今天證實，承辦檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站，上月27日持法院核發之搜索票，搜索戰天下負責人蘇姓等被告、戰天下公司等共5處所；再於3月11日及今天，持法院核發之搜索票，搜索李姓被告之台中、花蓮居所等共三處所。

傅崐萁今天表示，被搜索的地方是他的員工宿舍，並稱此案各地地檢署都已偵結，所有團購一切合法，且與境外資金無關，各地地檢署全部簽結，請賴清德總統停止追殺。

一名地方政界人士指出，李男是傅的管家，平日行事低調，以他自己在地方政壇這麼多年，也只聽過一次李的名字，認為檢調會直接找上李，應該已對案情有一定程度的掌握。

這名政界人士表示，有聽說李深受傅的信任，包括財務也是李打理，若是李被檢調帶走， 目的應該就是要查背後的金流。且賴清德總統昨天才稱中國大陸為境外敵對勢力，今天就搜索傅身邊的人，看起來真的要動手了。