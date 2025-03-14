聽新聞
0:00 / 0:00
北檢偵辦傅崐萁案搜索「男管家」住所 政界研判是查金流
國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮住家的員工宿舍今天遭台北地檢署搜索，據悉，目標是傅的管家李姓男子，李行事謹慎，個性低調，有地方政界人士分析，從檢調動作來看，對案情已有一定了解，今天搜索應是查金流。
台北地檢署今天上月14日接獲名嘴告發「戰天下」公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌。北檢今天證實，承辦檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站，上月27日持法院核發之搜索票，搜索戰天下負責人蘇姓等被告、戰天下公司等共5處所；再於3月11日及今天，持法院核發之搜索票，搜索李姓被告之台中、花蓮居所等共三處所。
傅崐萁今天表示，被搜索的地方是他的員工宿舍，並稱此案各地地檢署都已偵結，所有團購一切合法，且與境外資金無關，各地地檢署全部簽結，請賴清德總統停止追殺。
一名地方政界人士指出，李男是傅的管家，平日行事低調，以他自己在地方政壇這麼多年，也只聽過一次李的名字，認為檢調會直接找上李，應該已對案情有一定程度的掌握。
這名政界人士表示，有聽說李深受傅的信任，包括財務也是李打理，若是李被檢調帶走， 目的應該就是要查背後的金流。且賴清德總統昨天才稱中國大陸為境外敵對勢力，今天就搜索傅身邊的人，看起來真的要動手了。
傅崐萁被爆在2024大選期間提供多位藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物，名嘴上月14日赴北檢告發傅崐萁、戰天下負責人蘇意舜（傅在花蓮縣長任內蘇擔任觀光處長）等人涉違反「反滲透法」等罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言