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競選小物案遭搜 傅崐萁：已偵結 賴清德慣用的北檢恫嚇在野

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍今天遭到搜索，傅崐萁嚴厲遣責，請賴清德總統不要再追殺在野黨。記者曾吉松／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍今天遭到搜索，傅崐萁嚴厲遣責，請賴清德總統不要再追殺在野黨。記者曾吉松／攝影

國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍今天遭到搜索，據傳與先前被告發的競選小物案有關。傅崐萁今午表示，斥賴清德總統用司法政治追殺，恫嚇在野黨。他質疑，搜索票的理由是違反「會計法」，請問違反「會計法」可用這種強度嗎？

針對花蓮住家遭搜索一事，傅崐萁說，過去民進黨在野一直強調司法要獨立，不能為執政者打擊異己、政治追殺的工具。非常遺憾，國家司法到現在無法真正獨立，一開始先對海基會前董事長鄭文燦，這位黨內的異己，先來追殺。再來對黨外，對民眾黨前主席柯文哲追殺。現在對他下手。

傅崐萁指出，面對有史以來最團結的國民黨，賴清德用這種卑劣手段追殺他，恫嚇在野黨。再次強調所有紀念小物，在2024年總統大選及立委選舉前，由民進黨各地立委候選人不斷檢舉國民黨候選人，所謂提供紀念小物，各地地檢署都進行偵查，不只了解團購過程，是否使用紅錢，查了非常清楚，所有進出口都是在國內國家指定之外匯銀行，所有資金非常清楚，進出口之間完稅、繳稅都很清楚，到今天為止，上網搜尋就可知道，都是20元左右的東西，沒有一件違反選罷法。

傅崐萁說，今天非常遺憾，竟然用各地地檢署已偵結的案子，由賴清德慣用的北檢，沒有管轄權，所有進出口商都在花蓮；過去所有清查都很清楚，一切合法，重啟調查，竟由無管轄權的北檢，再透過特定媒體放話，恫嚇在野黨，今到花蓮搜索員工宿舍，說要帶走他家種花種草的員工。

傅崐萁表示，非常遺憾，在賴清德宣布要用軍事法庭，對付所有宗教團體、台商、觀光業者及兩岸交流的人，在此時此刻，搜索在野黨國會議員，譴責用這種卑劣方式，都已經調查完畢的案子可以再重炒，且今天拿來的約談搜索票，理由是違反「會計法」，請問違反「會計法」可用這種強度嗎？可用這種強度嗎？可用這種強度嗎？違反會計法，可以這樣做嗎？已經偵結的案子，可以這樣搞嗎？

傅崐萁呼籲賴總統，所有做的事情國人都看在眼裡，希望政治追殺到此為止，讓「皇后的貞操」不要被賴清德濫用，再次譴責用司法暴力對付追殺在野黨國會議員。

傅崐萁

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