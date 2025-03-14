傅崐萁送藍委競選小物修容組觸法？北檢已執行三波搜索 全力調查中

國民黨立法院黨團總召傅崐萁去年被爆料提供藍營立委候選人競選小物修容組等物，小物由花蓮「戰天下」公司負責，政治評論員溫朗東日前告告發傅崐萁等人。台北地檢署日前為保全證據，上個月已搜索戰天下公司負責人蘇意舜、戰天下等5處所，11日及今天另外兩度搜索李姓被告花蓮、台中等3處所，檢調全力追查中。

台北地檢署指出，外傳檢調搜索傅崐萁花蓮住處，用詞不精準，搜索的地點是位於花蓮傅家旁管家住所，全案檢方釐清中，尚未有強制處分。

北檢指出，2月14日接獲民眾告發戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，為保全證據，指揮調查局北部地區機動工作站發動三波搜索。2月27日搜索蘇意舜、戰天下有限公司等5處所，3月11日至今14日，搜索李姓被告台中、花蓮居所等共3處所，本案由檢察官持續調查釐清中。

政治評論員溫朗東2月14日赴北檢告發指出，如果競選小物背後的來源是中國大陸，就會有違法的問題，另有媒體報導傅崐萁大量發放競選小物給藍營立委，希望選上立法院長，如果傅現在的立院總召是透過大量發放競選小物收買而來，也有妨害投票的問題。溫朗東告發，傅崐萁、戰天下負責人蘇意舜（傅在花蓮縣長任內蘇擔任觀光處長）等人涉違反「反滲透法」等罪。