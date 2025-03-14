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傅崐萁住處遭搜索 告發人溫朗東說話了：顯然有根據

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。本報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。本報系資料照

國民黨立院黨團總召傅崐萁涉嫌送同黨立委「競選小物」，爭取立院院長，小物經費恐與陸資有關，政治評論員溫朗東2月提告。今天，傅在花蓮的住家傳遭調查局搜索，疑與此事有關，溫朗東說，顯見他與律師的告發有所根據。

傅崐萁2月遭爆提供多位藍營立委候選人競選小物，國民黨北市議員鍾小平一度自爆他有1萬組也是傅送的，急改口稱是支持自己的企業主付錢，當時還秀出一張買受人為鍾小平的28萬7300元發票，品名為美甲盒套裝1萬個，並蓋有戰天下有限公司的統一發票專用章，他強調無涉選舉、政治獻金。

今天傅崐萁家被調查局搜索，政治評論員溫朗東在臉書指出，「在我告發傅崐萁『修容組』涉嫌反滲透法、妨害投票罪、違反政治獻金等案之後，剛才傳出消息，調查局從台北帶隊到花蓮搜索傅崐萁、徐榛蔚的住處。顯見我與詹晉鑑律師的告發有所根據，數十萬份的修容組，涉嫌沒有實質購買、沒有金流、發票造假。」

溫朗東說，查辦國民黨立院總召的案子，司法勢必承受巨大的壓力。在這裡呼籲藍白尊重司法，毋枉毋縱。對傅崐萁引發的國會亂象，台灣人需要公正的司法給我們一個答案。

傅崐萁

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