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花蓮員工宿舍遭搜索 傅崐萁：賴總統不要再追殺在野黨
國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍今天遭到搜索，據傳與先前被告發的競選小物案有關。傅崐萁國會辦公室發出新聞稿指，由沒有管轄權的台北地檢署領銜，對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮進行搜索，傅崐萁嚴厲譴責，請賴清德總統不要再追殺在野黨。
新聞稿中指出，團購小物案在2024大選前已被各地民進黨候選人告發，並且各地地檢署都已偵結，所有團購一切合法，且與境外資金無關，各地地檢署全部簽結，結果沒有管轄權的北檢今天還到花蓮搜索員工宿舍，想要把澆水種花種草的職工帶走，再違反偵查不公開，洩密給特定媒體，製造話題，請賴清德不要再用拙劣的方式追殺在野黨。
新聞稿中指出，民進黨面對史上最團結的國民黨團，用此方式恫嚇在野黨，企圖扭轉社會話題，抹黑抹紅在野黨，社會大眾早看破手腳，請賴清德總統停止追殺。
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